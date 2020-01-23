A Spor’da 3 maç canlı ve şifresiz

BUGÜN NELER OLDU

14.00Yeni MalatyaMustafa Öğretmenoğluİlk maçı 4-0 kazanan Sivasspor tur için avantajlı.17.00AtatürkAli ŞansalanEvinde 2-0 kazanan Trabzonspor tura yakın.20.30Türk TelekomAtilla KaraoğlanAtilla KaraoğlanZiraat Türkiye Kupası'nda bugün oynanacak maçlarla çeyrek final vizesi alacak 8 takım belli olacak. Çeyrek ve yarı final kura çekimi yarın saat 15.00'te TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Kura çekimiekranlara gelecek. Seri başı 4 takım ile diğer 4 takımın eşleşeceği