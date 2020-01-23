A Spor’da 3 maç canlı ve şifresiz

BTC TURK Y.MALATYA-DEMİR GRUP SİVAS
SAAT:
14.00 STAT:
Yeni Malatya
HAKEM:
Mustafa Öğretmenoğlu
İlk maçı 4-0 kazanan Sivasspor tur için avantajlı.
YUKATEL DENİZLİ-TRABZONSPOR
SAAT:
17.00 STAT:
Atatürk
HAKEM:
Ali Şansalan
Evinde 2-0 kazanan Trabzonspor tura yakın.
GALATASARAY-ÇAYKUR RİZE
SAAT:
20.30 STAT:
Türk Telekom
HAKEM:
Atilla Karaoğlan
HAKEM:
Atilla Karaoğlan
ÇEYREK VE YARI FİNAL KURA ÇEKİMİ YARIN
Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynanacak maçlarla çeyrek final vizesi alacak 8 takım belli olacak. Çeyrek ve yarı final kura çekimi yarın saat 15.00'te TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Kura çekimi A Spor'dan canlı olarak
ekranlara gelecek. Seri başı 4 takım ile diğer 4 takımın eşleşeceği çeyrek ve yarı final maçları çift maç eleme usulüne göre oynanacak.