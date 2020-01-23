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A Spor’da 3 maç canlı ve şifresiz

’nda çeyrek finale yükselecek son 3 takım bugün belli oluyor

Giriş Tarihi: 23.1.2020 ABONE OL
A Spor’da 3 maç canlı ve şifresiz
BTC TURK Y.MALATYA-DEMİR GRUP SİVAS
SAAT: 14.00 STAT: Yeni Malatya
HAKEM: Mustafa Öğretmenoğlu
İlk maçı 4-0 kazanan Sivasspor tur için avantajlı.

YUKATEL DENİZLİ-TRABZONSPOR
SAAT: 17.00 STAT: Atatürk
HAKEM: Ali Şansalan
Evinde 2-0 kazanan Trabzonspor tura yakın.

GALATASARAY-ÇAYKUR RİZE
SAAT: 20.30 STAT: Türk Telekom
HAKEM: Atilla Karaoğlan
HAKEM: Atilla Karaoğlan

ÇEYREK VE YARI FİNAL KURA ÇEKİMİ YARIN
Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynanacak maçlarla çeyrek final vizesi alacak 8 takım belli olacak. Çeyrek ve yarı final kura çekimi yarın saat 15.00'te TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Kura çekimi A Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek. Seri başı 4 takım ile diğer 4 takımın eşleşeceği çeyrek ve yarı final maçları çift maç eleme usulüne göre oynanacak.
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