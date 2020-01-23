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'dan yanıtı

Başkanı , Denizlispor ile oynanan ve Trabzonspor'un Ziraat 'nda çeyrek finale yükseldiği karşılaşmanın ardından maçın hakemi ali Şansalan'a tepki gösterdi. Ağaoğlu, ayrıca sorusuna da yanıt verdi. Başkan açıklamasında Bana ne ağabey, ben o işlere bakmıyorum, ben kendi işlerime bakıyorum. Başkaları bizimle uğraşıyor ama bizim başkaları ile uğraşacak halimiz yok, biz kendi yolumuza bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 23.1.2020 22:43 Güncelleme Tarihi: 23.1.2020 22:50 ABONE OL
Ahmet Ağaoğlu'dan Vedat Muriç yanıtı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türkiye Kupası'nda Denizlispor'u eledikleri maçın ardından Nwakaeme'ye çıkan kırmızı karta tepki gösterdi.

TRT Spor'a konuşan Ağaoğlu, "Nwakaeme'ye kesinlikle temas var. Hadi diyelim hakem görmedi, VAR'ın uyarması gerekirdi. Önemli oyuncularımızın birini, adil olmayan sarıdan kaybettik. VAR sistemi, hakemlerin hatalarını indirmek için koyulan bir sistem ama işe yaramadı. Saha içinde verilen kararın, federasyona ya da Tahkim'e yapılan itirazlar indirilip indirilmeyeceğini bilmiyorum ama kesinlikle değerlendireceğiz" dedi.

"BANA NE"

Muriqi'ye PFDK'dan ceza çıkmaması için ne düşündüğü sorulan başkan, "Bana ne ağabey, ben o işlere bakmıyorum, ben kendi işlerime bakıyorum. Başkaları bizimle uğraşıyor ama bizim başkaları ile uğraşacak halimiz yok, biz kendi yolumuza bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Ahmet Ağaoğlu'dan Vedat Muriç yanıtı
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