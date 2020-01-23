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'tan flaş hamle! ...

Kupası Son 16 Turu'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a deplasmanda ve kendi sahasında 3-2 yenilen 'ta sular durulmuyor. Erzurumspor maçında, "Ben böyle takım görmedim" diyerek gündeme gelen 'ya Beşiktaş tarafından tepkiler dinmiyor. İstifaya çağrılan Abdullah Avcı'nın geleceği ise tam bir merak konusu. Son 8 maçında 7 mağlubiyet alan Beşiktaş'ta 'la ilgili gelişmeler de yaşanıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.1.2020 16:20 Güncelleme Tarihi: 23.1.2020 16:24 ABONE OL
Beşiktaş'tan flaş hamle! Sergen Yalçın...

Beşiktaş'ta kötü gidişe bir de Türkiye Kupası'nda Erzurumspor'a kaybedilmesi, Abdullah Avcı'yla yolların ayrılacağı iddialarını gündeme getirdi. Hatta kulislerde Sergen Yalçın ile bir nabız yoklaması yapıldığı konuşuluyor.

3 yıllık sözleşmesi olan Avcı ile tazminat konusunda anlaşma sağlanması halinde yollar ayrılacak. Avcı, 3 yıl için 36 milyon liraya imza atmıştı.

Sergen Yalçın, devre arasında sürpriz şekilde Malatya'dan ayrılmıştı.

ABDULLAH AVCI'YA BÜYÜK TEPKİ

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'na veda ettiği maçta yenilen 3. golün ardından teknik direktör Abdullah Avcı kulübede olay bir ifade kullandı. Avcı'nın "Ben böyle bir takım görmedim hocam" sözleri yayıncı kuruluşun kameralarına yansıdı.

Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı'dan istifa yanıtı

Bu durum Beşiktaşlı taraftarları oldukça sinirlendirirken Avcı'ya olan öfke daha da arttı. Sosyal medyada "Abdullah Avcı gitmeden bize uykular haram oldu", "Beşiktaş tarihinin en çok bonservis ödenen sezonlarından birinde kadro kalitesizliği bahane edilemez. Abdullah Avcı kredisini tüketmiştir." şeklinde paylaşımlar yapıldı.

SERGEN'DEN BEŞİKTAŞ SÖZLERİ

Sergen Yalçın daha önce isminin Beşiktaş teknik direktörü olarak anılmasının hatırlatılması üzerine şu açıklamayı yapmıştı:

"Bu konulara bence çok girmeyelim. Şu anda bunlar çok konuşulacak konular değil. Herkesin kendi takımı var. Ben burada çalışıyorum. Oranın bir hocası ve başkanı var. Buranın da başkanı var. Hiç kimseye saygısızlık yapmayalım. O yüzden bu konulara fazla girmeyelim. Çünkü kimsenin faydasına olmaz."

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