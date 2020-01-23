Cultural Leonesa 2-1 Atletico Madrid (MAÇ SONUCU)

İspanya futbolunun güçlü takımlarından Atletico Madrid, İspanya Kral Kupası son 32 turu maçında 3. lig ekibi Cultural Leonesa'ya konuk oldu.

Reino de Leon'da oynanan ve 90 dakikası 1-1'lik eşitlikle biten maçta maçta ev sahibi ekip, Diego Simeone'nin öğrencilerini uzatmalar sonucunda 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Cultural Leonesa'ya turu getiren golleri 83'te Julent Castaneda ve 108'de Sergio Benito attı.

Atletico Madrid'in tek golü ise 62. dakikada Angel Correa'dan geldi.

Kral Kupası'nda diğer sürprizleri, Eibar'ı 3-1 yenerek eleyen 3. lig takımı Badajoz, Okay Yokuşlu'yu kadrosunda bulunduran Celta Vigo'yu 2-1'lik skorla turnuva dışında bırakan 2. lig takımı Mirandes ve Real Betis'i penaltılarda eleyen 2. lig takımı Rayo Vallecano yaptı.

Kupada son 16 turundaki eşleşmeler cuma günü belli olacak.