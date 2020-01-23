Denizlispor Trabzonspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? ZTK son 15 rövanş maçı Denizlispor Trabzonspor ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Denizlispor Trabzonspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? 2-0'lık ilk maçın rövanşından karşılaşacak iki ekibin mücadelesi önce taraftarların heyecanı yüksek. Maçın yayın bilgileri yoğun olarak araştırılıyor. Maçın canlı yayınını ekran başından takip ederek kupa heyecanına ortak olmak isteyen futbolseverlerin merak ettikleri soru olan Denizlispor Trabzonspor maçı hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman saat kaçta başlayacak sorusunun yanıtı…

DENİZLİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Denizli Atatürk Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Mücadele Aspor'dan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı yayını Sabah.com.tr'de de olacak.

KADRODA DEĞİŞİKLİKLER BEKLENİYOR

Trabzonspor'da bu maç öncesi Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz, Ekuban, Sturridge ve Fıratcan'ın sakatlıkları bulunuyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in Trabzon'da oynanan ilk maçtaki 11'ine göre yarınki maçın kadrosunda değişiklikler yapması bekleniyor. Çimşir'in, rövanş mücadelesinde savunmada Pereira ve Campi'yi dinlendirerek bu isimlerin yerine Serkan ile Hosseini'ye görev vebebileceği kaydedildi.

PEREİRA 'DALYA' DİYECEK

Trabzonspor'a 2016-17 sezonunun devre arasında transfer olan Portekizli sağ bek oyuncusu Joao Pereira, yarın Yukatel Denizlispor karşılaşmasında forma giymesi durumunda bordo-mavili takımdaki 100'üncü maçına çıkacak. Trabzonspor forması ile çıktığı 99 karşılaşmada 3 gol ve 13 asistlik performans sergileyen 35 yaşındaki deneyimli oyuncu, yarın da forma şansı bulması durumunda bordo-mavili takımda 'dalya' diyecek.

MUHTEMEL KADRO

Bordo-mavililerin yarınki karşılaşmaya şu 11 ile çıkması bekleniyor: Erce - Serkan, Hüseyin, Hosseini, Kamil Ahmet, Mikel, Sosa, Ndiaye, Abdulkadir, Nwakaeme, Sörloth

SAKAT: Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz, Ekuban, Sturridge, Fıratcan

CEZALI: Yok