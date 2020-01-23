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Fenerbahçe-Başakşehir ’un

Giriş Tarihi: 23.1.2020 ABONE OL
Fenerbahçe-Başakşehir Fırat Aydınus’un
Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri belli oldu. Zirve yarışı açısından büyük önem taşıyan F.Bahçe-Başakşehir karşılaşmasına Fırat Aydınus atandı. Sarı-lacivertlilerin kazandığı maçların hakemlerinin bir sonraki hafta dinlendirilmesi geleneği de son buldu. F.Bahçe'nin 2-0 kazandığı G.Antep maçını yönetecek Hüseyin Göçek Göztepe-Beşiktaş karşılaşmasına verildi.

YARIN
20.00 G.Birliği-G.Antep FK: Mete Kalkavan

CUMARTESİ
14.00 Kayseri-Ankaragücü: Cüneyt Çakır
17.00 Kasımpaşa-A.Alanya: Özgür Yankaya
20.00 F.Bahçe-M.Başakşehir: Fırat Aydınus

PAZAR
13.30 Y.Denizli-Antalya: Halil Umut Meler
16.00 Göztepe-Beşiktaş: Hüseyin Göçek
19.00 İ.H. Konya-G.Saray: Koray Gençerler

PAZARTESİ
20.00 DG Sivas-Ç.Rize: Abdulkadir Bitigen
20.00 Y.Malatya-Trabzon: Alper Ulusoy
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