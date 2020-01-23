Galatasaray Rizespor maçı hangi kanalda? ZTK'da kritik randevu: Galatasaray Çaykur Rizespor maçı saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 rövanş turu karşılaşmasında Galatasaray, evinde Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. İki takım arasında geçen hafta Rize'de oynanan maç 1-1 eşitlikle sonuçlanmıştı. Rizespor'un golünü Fernando Boldrin, Galatasaray'ın golünü ise sakatlıktan dönen Emre Akbaba atmıştı. Galatasaray taraftarı Galatasaray Rizespor maçı hangi kanalda saat kaçta sorusunun cevabını araştırıyor. Fatih Terim'in bu maçta as kadrosuna yakın bir kadroyla mücadele etmesi bekleniyor. İşte kritik mücadeleden son bilgiler ve iki takımın muhtemel 11'leri...

GALATASARAY RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak maçı Atilla Karaoğlan yönetecek. Galatasaray Çaykur Rizespor maçı saat 20:30'da başlayacak, mücadele A SPOR'dan canlı olarak ekranlara gelecek.

Sarı kırmızılılarda kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi, sakatlıkları bulunan Henry Onyekuru, Florin Andone ve Christian Luyindama bu maçta forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY

OKAN KOÇUK

ŞENER

DONK

MARCAO

SARACCHİ

LEMİNA

SERİ

BELHANDA

FEGHOULİ

ÖMER BAYRAM

ADEM BÜYÜK

ÇAYKUR RİZESPOR

GÖKHAN AKKAN

ORHAN OVACIKLI

IVANİLDO FERNANDES

TALBİ

MELNJAK

ATTAMAH

ABDULLAH DURAK

BOLDRİN

UMAR

OĞULCAN ÇAĞLAĞAN

SKODA