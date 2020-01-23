Galatasaray Rizespor maçı hangi kanalda? ZTK'da kritik randevu: Galatasaray Çaykur Rizespor maçı saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 rövanş turu karşılaşmasında Galatasaray, evinde Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. İki takım arasında geçen hafta Rize'de oynanan maç 1-1 eşitlikle sonuçlanmıştı. Rizespor'un golünü Fernando Boldrin, Galatasaray'ın golünü ise sakatlıktan dönen Emre Akbaba atmıştı. Galatasaray taraftarı Galatasaray Rizespor maçı hangi kanalda saat kaçta sorusunun cevabını araştırıyor. Fatih Terim'in bu maçta as kadrosuna yakın bir kadroyla mücadele etmesi bekleniyor. İşte kritik mücadeleden son bilgiler ve iki takımın muhtemel 11'leri...
Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak maçı Atilla Karaoğlan yönetecek. Galatasaray Çaykur Rizespor maçı saat 20:30'da başlayacak, mücadele A SPOR'dan canlı olarak ekranlara gelecek.
Sarı kırmızılılarda kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi, sakatlıkları bulunan Henry Onyekuru, Florin Andone ve Christian Luyindama bu maçta forma giyemeyecek.
MUHTEMEL 11'LER
GALATASARAY
OKAN KOÇUK
ŞENER
DONK
MARCAO
SARACCHİ
LEMİNA
SERİ
BELHANDA
FEGHOULİ
ÖMER BAYRAM
ADEM BÜYÜK
ÇAYKUR RİZESPOR
GÖKHAN AKKAN
ORHAN OVACIKLI
IVANİLDO FERNANDES
TALBİ
MELNJAK
ATTAMAH
ABDULLAH DURAK
BOLDRİN
UMAR
OĞULCAN ÇAĞLAĞAN
SKODA