Hüseyin Çimşir: İlk maçımız gibi oynayın

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında 2-0 mağlup ettiği Yukatel Denizlispor'a konuk olacak olan Trabzonspor, Hüseyin Çimşir'le başladığıKupada Denizli, ligde Kasımpaşa'yı mağlup eden genç hoca, bugün oynanacak rövanş için futbolcularıyla yaptığı toplantılarda aynı konuya parmak bastı:Geçmişdönemde defansla alakalısorunları olduğunu belirten genç hoca,"Son iki maçtır gol yemedik ve bunudevam ettirmek istiyoruz. Takımımızdasorunları çözme başarısı oldukça yüksekolan oyuncularımız var vededi.Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in Trabzon'da oynanan ilk maçtaki 11'ine göre bugünkü maçın kadrosunda değişiklikler yapması bekleniyor. Savunmada Pereira ve Campi'yi dinlendirerek bu isimlerin yerine Serkan ile Hosseini'ye görev verebileceği kaydedildi. Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz'ın yanı sıra Ekuban, Sturridge ve Fıratcan'ın sakatlıkları bulunuyor.Stoper transferi için çalışmalarına hız veren Trabzonspor, aradığı oyuncuyu Brezilya'da buldu. Bordo-mavili kulüp, Cruzeiro forması giyen Manoel Messias'a teklif götürdü. Kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki futbolcunun Trabzon'da oynamaya sıcak baktığı öğrenildi. Manoel'in önümüzdeki günlerde Trabzonspor yönetimiyle görüşmek üzere Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

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