Fenerbahçe'nin, prensipte anlaştığı ve harcama limiti için Tahkim Kurulu'ndan cevap beklediği Ricardo Rodriguez için PSV pusuda bekliyor. Hollanda ekibinin teknik direktörü Ernest Faber, İsviçreli oyuncunun transferi sorulunca, "Bu transferle ilgilenen yönetici John de Jong'a sorun, konunun muhatabı o. Takıma yapılacak her takviye benim işime gelir.
Sol bekimiz yok ve bu oyuncuyu çok istiyoruz" dedi.
LİMİT İÇİN KRİTİK GÜN
Fenerbahçe yönetimi, gözünü Tahkim Kurulu'na çevirdi. Sarı-lacivertliler, Kulüp Lisans Kurulu'ndan istenen açıklamanın yetişmesi halinde Tahkim'den bugün bir karar bekliyor. Karar olumlu olursa, Fenerbahçe ilk iş Simon Falette'in lisansını çıkaracak. Ardından Ricardo Rodriguez'de son pürüzler giderilecek.
Eğer limit yeterse bir de hücum oyuncusu kadroya katılacak.
HERKES TAKIMDA KALABİLİR!
Fenerbahçe yönetimi, takımdan gönderilecek isimlerle ilgili kararını Tahkim sonrasına bıraktı.
Tahkim
Kurulu'ndan olumsuz bir karar
çıkması halinde mümkün olduğunca
herkes takımda tutulacak. Limitin açılması
durumunda ise Falette ve Rodriguez
transferlerinin resmen yapılabilmesi
için bazı isimlerle yolları ayıracak. Bu isimlerin başında Miha Zajc geliyor. Zajc için Brescia ile anlaşma sağlandı
ancak limit
konusundaki karar bekleniyor.
4:17 PAYLAŞIMI
Fenerbahçe yöneticisi Alper Pirşen, Kayserispor maçı sonrası "Bu sezon yaşadığımız 4 dakika 17 saniye vakası var.
(Göztepe maçındaki VAR incelemesinin 4 dakika 17 saniye sürmesine atıf) Fenerbahçe'nin hatasını, açığını nereden buluruz araştırması"
demişti. Sarı-lacivertli kulüp dün saat 16.17'de yani 4.17'de "Camiamızla, takımımızla ve eşi benzeri olmayan büyük taraftarımızla yolun sonunda omuz omuza şampiyonluğa ulaşacağız" paylaşımı yaptı. Bu arada Göztepe maçında VAR odasında olan Fırat Aydınus, F.Bahçe- Başakşehir maçına orta hakem olarak atandı.