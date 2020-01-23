Fenerbahçe'nin, prensipte anlaştığı ve harcama limiti için Tahkim Kurulu'ndan cevap beklediği Ricardo Rodriguez için PSV pusuda bekliyor. Hollanda ekibinin teknik direktörü Ernest Faber, İsviçreli oyuncunun transferi sorulunca, "Bu transferle ilgilenen yönetici John de Jong'a sorun,Sol bekimiz yok ve bu oyuncuyu çok istiyoruz" dedi.Fenerbahçe yönetimi, gözünü Tahkim Kurulu'na çevirdi. Sarı-lacivertliler, Kulüp Lisans Kurulu'ndan istenen açıklamanın yetişmesi halinde Tahkim'den bugün bir karar bekliyor.Eğer limit yeterse bir de hücum oyuncusu kadroya katılacak.Fenerbahçe yönetimi,TahkimKurulu'ndan olumsuz bir kararçıkması halinde mümkün olduğuncaherkes takımda tutulacak. Limitin açılmasıdurumunda ise Falette ve Rodrigueztransferlerinin resmen yapılabilmesiiçin bazı isimlerle yolları ayıracak.ancak limitkonusundaki karar bekleniyor.Fenerbahçe yöneticisi Alper Pirşen, Kayserispor maçı sonrası(Göztepe maçındaki VAR incelemesinin 4 dakika 17 saniye sürmesine atıf)demişti. Sarı-lacivertli kulüp dün saat 16.17'de yani 4.17'de "Camiamızla, takımımızla ve eşi benzeri olmayan büyük taraftarımızla yolun sonunda omuz omuza şampiyonluğa ulaşacağız" paylaşımı yaptı. Bu arada

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