Son dakika: Fenerbahçe'de Victor Moses'ın sözleşmesi feshedildi

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun devre arasında İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den 1,5 yıllığına kiraladığı Nijeryalı oyuncu Victor Moses'ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
Geçtiğimiz günlerde İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter için sağlık kontrolünden geçen Moses'ın kısa bir süre içinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Inter teknik direktörü Antonio Conte ile 2016-2017 sezonunda Chelsea'de birlikte çalışan Moses, burada lig şampiyonluğu yaşamıştı.
Fenerbahçe formasıyla 23 maçta görev alan Moses, 5 gol atıp 2 de asist yaptı.