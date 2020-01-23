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Son Dakika haberi: ’da bomba transfer gelişmesi! O yıldızdan şok Galatasaray açıklaması...

Süper Lig’in son şampiyonu ’da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. 2019-2020 sezonunun ilk devresinde ve devlerin sahnesi Şampiyonlar Ligi’nde beklediği performansı gösteremeyen sarı-kırmızılı takımda devre arasında sol bek mevkisine yapılan Saracchi transferi, Denizlispor karşılaşmasındaki etkili oyunuyla başta teknik direktör Fatih Terim olmak üzere yönetim ve taraftarlarda umut ışığı yakmıştı. Öte yandan takımda eksikliği bulunan oyuncusu ile ilgili de teknik ekiple yönetimin yerli ve yabancı pek oyuncularla görüşmeleri sürüyor. Son olarak o yıldız oyuncuyla görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılı takımda bu stoper mevkisinde oynayan oyuncuyla ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İşte son dakika Galatasaray transfer gelişmesiyle ilgili tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 23.1.2020 18:23 Güncelleme Tarihi: 23.1.2020 18:23 ABONE OL
Son Dakika haberi: Galatasaray’da bomba transfer gelişmesi! O yıldızdan şok Galatasaray açıklaması...

Süper Lig 2019-2020 sezonu 2. yarısına girdiğimiz şu günlerde ligin son şampiyonu 'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Süper Lig'in ilk yarısında ve Şampiyonlar Ligi'nde beklediği performansı gösteremeyen ancak 2. Yarının ilk maçı olan Denizlispor karşılaşmasında oynanılan futbol ve sol bek mevkisinde renklerine kattığı Saracchi'nin etkili oyunu teknik ekip, yönetim ve taraftar nezdinde umut tohumlarını yeşertmişti. Öte yandan yönetim ve teknik direktör Fatih Terim'in ortak çalışmalarıyla takımdaki eksiği ile ilgili de yerli ve yabancı kulüplerle olan temasın sürdüğü de biliniyor. Son olarak o yıldız stoperle yapılan görüşmelerde flaş gelişmeler yaşanıyor. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

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Son Dakika haberi: Galatasaray’da bomba transfer gelişmesi! O yıldızdan şok Galatasaray açıklaması...
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