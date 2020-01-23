Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir'den Nwakaeme açıklaması

Maçın değerlendirmesini yaparak sözlerine başlayan Hüseyin Çimşir, "Böyle bir maç beklemiyorduk, böyle bir skor da beklemiyorduk, maçın uzatmaya gideceğini de beklemiyorduk. İlk 20 dakikadaki oyun bize yakışmadı. Özellikle rakibin öndeki oyuncularının yapmış olduğu baskılara karşı topu kullanmakta sıkıntı yaşadık. Merkeze oynadığımız topların çoğunda problem yaşadığımızı düşünüyorum. Maç 2-0 olduktan sonra oyunda bir format değişikliği yaptık, oyun içerisinde oyuncu değişikliği de yaptık. Ondan sonra oyunu elimizde tuttuğumuzu düşünüyorum. Özellikle ikinci yarının sonlarına kadar iyi pozisyonlar bulduk, penaltı kaçırdık. Uzatmalarda 10 kişinin vermiş olduğu eksiklikle aşağı yukarı 35 dakika eksik oynadık. 120. dakikada Erce'nin çıkarttığı bir pozisyon var, sonrasında penaltılarda turu geçtik. Oyuncu arkadaşlarımı kutluyorum, tur atladığımız için hepsini tebrik ediyorum. Bundan sonrasında neleri eksik yaptık, neleri fazla yaptık oturup kendi aramızda bu işleri çözeceğiz" dedi.

NWAKAEME KIRMIZI KART GÖRDÜ | İZLEYİN

"BİRAZ DAHA DİKKAT ETSİNLER"

Nwakaeme'nin gördüğü kırmızı kart ile ilgili de konuşan Çimşir, "Çok hakemle ilgili konuşmak istemiyordum ama sorduğunuz için söyleyeyim, bana göre maçın genelinde kötü bir performans gösterdi hocamız. Özellikle 97. dakikada bir insan kendini yere atmaz. Avantaj elinde olan bir oyuncu neden kendini yere atsın. Bir darbe var, darbenin sonucunda oyuncumuz yere düşüyor ve biz aldatmaya yönelik hareketten oyuncu kaybediyoruz. Lütfen biraz daha bu konularda dikkat etsin. Maçın geneli itibarıyla bence çok iyi bir maç ortaya koymadı. Biraz daha dikkat etsinler" şeklinde diye konuştu.

"ÖZ ELEŞTİRİMİ BEN YAPARIM"

Hüseyin Çimşir, oyuncu tercihleriyle ilgili olarak gelen bir soruyu ise, "Sosa'nın Denizli ile oynadığımız ilk kupa maçında alt baldırında darbe vardı. Onun neticesinde Kasımpaşa maçında da problemleri vardı, çok riske etmek istemedik. Diğer oyuncularla alakalı da bizim bu kadromuzda rotasyonlu bir biçimde oyuncularımızı kullanmak istiyoruz. O olsaydı, bu olsaydı demek yerine biz kime görev verirsek görevini en iyi yapmaya çalışıyor arkadaşlar. Onlarla ilgili olarak bir olumsuzluk varsa zaten onlara formayı veren benim, o konuyla ilgili de kendi öz eleştirimi yaparım" diyerek yanıtladı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında penaltılar sonucunda Denizlispor'u eleyen Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçın değerlendirmesini yaparak sözlerine başlayan Hüseyin Çimşir, "Böyle bir maç beklemiyorduk, böyle bir skor da beklemiyorduk, maçın uzatmaya gideceğini de beklemiyorduk. İlk 20 dakikadaki oyun bize yakışmadı. Özellikle rakibin öndeki oyuncularının yapmış olduğu baskılara karşı topu kullanmakta sıkıntı yaşadık. Merkeze oynadığımız topların çoğunda problem yaşadığımızı düşünüyorum. Maç 2-0 olduktan sonra oyunda bir format değişikliği yaptık, oyun içerisinde oyuncu değişikliği de yaptık. Ondan sonra oyunu elimizde tuttuğumuzu düşünüyorum. Özellikle ikinci yarının sonlarına kadar iyi pozisyonlar bulduk, penaltı kaçırdık. Uzatmalarda 10 kişinin vermiş olduğu eksiklikle aşağı yukarı 35 dakika eksik oynadık. 120. dakikada Erce'nin çıkarttığı bir pozisyon var, sonrasında penaltılarda turu geçtik. Oyuncu arkadaşlarımı kutluyorum, tur atladığımız için hepsini tebrik ediyorum. Bundan sonrasında neleri eksik yaptık, neleri fazla yaptık oturup kendi aramızda bu işleri çözeceğiz" dedi.

Nwakaeme'nin gördüğü kırmızı kart ile ilgili de konuşan Çimşir, "Çok hakemle ilgili konuşmak istemiyordum ama sorduğunuz için söyleyeyim, bana göre maçın genelinde kötü bir performans gösterdi hocamız. Özellikle 97. dakikada bir insan kendini yere atmaz. Avantaj elinde olan bir oyuncu neden kendini yere atsın. Bir darbe var, darbenin sonucunda oyuncumuz yere düşüyor ve biz aldatmaya yönelik hareketten oyuncu kaybediyoruz. Lütfen biraz daha bu konularda dikkat etsin. Maçın geneli itibarıyla bence çok iyi bir maç ortaya koymadı. Biraz daha dikkat etsinler" şeklinde diye konuştu.

Hüseyin Çimşir, oyuncu tercihleriyle ilgili olarak gelen bir soruyu ise, "Sosa'nın Denizli ile oynadığımız ilk kupa maçında alt baldırında darbe vardı. Onun neticesinde Kasımpaşa maçında da problemleri vardı, çok riske etmek istemedik. Diğer oyuncularla alakalı da bizim bu kadromuzda rotasyonlu bir biçimde oyuncularımızı kullanmak istiyoruz. O olsaydı, bu olsaydı demek yerine biz kime görev verirsek görevini en iyi yapmaya çalışıyor arkadaşlar. Onlarla ilgili olarak bir olumsuzluk varsa zaten onlara formayı veren benim, o konuyla ilgili de kendi öz eleştirimi yaparım" diyerek yanıtladı.