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Transferde dün

Giriş Tarihi: 23.1.2020 ABONE OL
Transferde dün
BTC TURK YENİ MALATYA, Fransa'nın Nice ekibinde forma giyen Remi Walter'ı kadrosuna kattı. 24 yaşındaki orta sahayla 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.
ANTALYASPOR, Aatif ve Diego ile yollarını ayırdı. Yeni Malatyaspor'dan Adis Jahovic ile prensipte anlaşma sağlandı. Defans için de Western United'da forma giyen Ersan Gülüm'le imza aşamasında.
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR, akademi futbolcularından 17 yaşındaki Şener Kaya ile profesyonel sözleşme imzaladı. Genç oyuncu ile 2.5 yıllık sözleşme yapıldı.
GÖZTEPE, Danimarka'nın Brondby takımından Polonyalı golcü Kamil Wilczek ile 1.5 yılı garanti, 1 yılı opsiyonlu sözleşme imzaladı.
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