Transferde dün

BUGÜN NELER OLDU

Fransa'nın Nice ekibinde forma giyenkadrosuna kattı. 24 yaşındaki orta sahayla 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.ile yollarını ayırdı. Yeni Malatyaspor'danile prensipte anlaşma sağlandı. Defans için de Western United'da forma giyen'le imza aşamasında.akademi futbolcularından 17 yaşındakiile profesyonel sözleşme imzaladı. Genç oyuncu ile 2.5 yıllık sözleşme yapıldı.Danimarka'nın Brondby takımından Polonyalı golcüile 1.5 yılı garanti, 1 yılı opsiyonlu sözleşme imzaladı.