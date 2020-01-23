Transferde dün

BTC TURK YENİ MALATYA,
Fransa'nın Nice ekibinde forma giyen Remi Walter'ı
kadrosuna kattı. 24 yaşındaki orta sahayla 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.
ANTALYASPOR, Aatif ve Diego
ile yollarını ayırdı. Yeni Malatyaspor'dan Adis Jahovic
ile prensipte anlaşma sağlandı. Defans için de Western United'da forma giyen Ersan Gülüm
'le imza aşamasında.
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR,
akademi futbolcularından 17 yaşındaki Şener Kaya
ile profesyonel sözleşme imzaladı. Genç oyuncu ile 2.5 yıllık sözleşme yapıldı.
GÖZTEPE,
Danimarka'nın Brondby takımından Polonyalı golcü Kamil Wilczek
ile 1.5 yılı garanti, 1 yılı opsiyonlu sözleşme imzaladı.