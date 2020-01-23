Yeni Malatyaspor Sivasspor hangi kanalda yayınlanacak? Yeni Malatya Sivas ZTK son 16 maçı canlı yayın bilgileri

Yeni Malatyaspor Sivasspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Saat 14:00'da Yeni Malatyaspor'un ev sahipliğinde Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak kupa mücadelesinin yayın bilgileri merakla araştırılıyor. Maçın canlı yayınını ekran başından takip ederek kupa heyecanına ortak olmak isteyen futbolseverlerin merak ettikleri bir başka soru ise Yeni Malatyaspor Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte merak edilenler…

YENİ MALATYASPOR - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Mücadele Aspor'dan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı yayını ve tüm detaylar Sabah.com.tr'de de yer alacak. Mücadelede hakem Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak.

İki takım arasında Sivas'ta oynanan turun ilk maçı Demir Grup Sivasspor'un 4-0 üstünlüğüyle tamamlanmıştı. Malatya ekibinde sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.

Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren BtcTurk Yeni Malatyaspor, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'da yarı final oynamıştı.

SİVASSPOR'UN YENİ MALATYASPOR MAÇI KADROSU

"Ali Şaşal Vural, Mamadou Samassa, Muammer Yıldırım, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Fatih Aksoy, Furkan Sağman, Paul Papp, Ziya Erdal, Abdou Razack Traore, Armin Djerlek, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Isaac Cofie, Yasin Öztekin, Volkan Eğri, Arouna Kone."