Avrupa para saçtı: 5.6 milyar dolar!

FIFA geçtiğimiz yılın transfer rakamlarını açıklarken ortaya çıkan paralar dudak uçuklattı. Takımların toplam transfer harcamaları 7 milyar 35 milyon dolaroldu. Premier Lig ekipleri, zirvedeki yerini korurken bir önceki yıla göreTüm dünyanın yer aldığı değerlendirmede toplam harcamanın %80 Avrupa'dan gelirken toplam ücretin de %76.2'sibölümü yinegeldi. Kulüpler transferlerin %64'ünü bonservisi olmayan isimlerden seçerken oyuncu satışından en çok parayıile Portekiz kulüpleri elde etti.Uluslararası transferde 18 bin 42 sayısı rekor olurken 178 ülkeden 15 bin 463 oyuncu takım değiştirdi.Benfica'dan Atletico Madrid'e 126 milyon Euro'ya transfer olan Joao Felix 2019'un en pahalı transferi oldu.Manchester United'ın Leicester City'den 87 milyon Euro'ya aldığı Harry Maguire en pahalı savunma transferiydi.Kadın futbolunda transfer sayısı bu sezon 833'e yükseldi.En büyük zararı 2019'da İngiliz kulüpleri yaşarken alım satımda eksi 549.9 milyon Euro'luk bakiye oluştu.

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