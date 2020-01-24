Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi sona erdi

Beşiktaş'ta uzun süredir eleştirilen Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı. Son olarak Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Erzurumspor'a hem deplasmanda hem de kendi evinde 3-2'lik skorla yenilen Beşiktaş'ta Abdullah Avcı eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Beşiktaş'ya toplanan yönetim kurulu tecrübeli teknik direktör ile yollarını ayırma kararı aldı.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş Abdullah Avcı ile yolların ayrıldığını sosyal medyadan duyurdu. İşte o açıklama:

"Yönetim Kurulumuz, Beşiktaş A Takım Teknik Direktörü Sayın Abdullah Avcı ile yollarını ayırma kararı almıştır. Sayın Avcı'ya hizmetleri için teşekkür eder, gelecekteki çalışma hayatında başarılar dileriz."

ERZURUMSPOR MAÇINDA OLAY OLMUŞTU

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'na veda ettiği maçta yenilen 3. golün ardından teknik direktör Abdullah Avcı kulübede olay bir ifade kullandı. Avcı'nın "Ben böyle bir takım görmedim hocam" sözleri yayıncı kuruluşun kameralarına yansıdı. bu görüntüler sosyal medyaa büyük tepkilere neden olmuştu.