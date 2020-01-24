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'dan hakem tepkisi: Mutlaka sorgulanmalıdır

Kulübü, son 16 turu rövanşında 'a 2-1 yenilerek elendikleri maçın hakemlerine tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası maçında hakkımızın elimizden alınmasına sebep olan pozisyonu sadece hata olarak değerlendirmek sorunun çözümü için asla yeterli olmayacaktır. Bir şehrin, bir camianın ve başarmak için ter dökenlerin hakları mutlaka adaletle teslim edilmelidir." ifadeleri kullanıldı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 24.1.2020 20:43 ABONE OL
Çaykur Rizespor'dan hakem tepkisi: Mutlaka sorgulanmalıdır

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Birçok maçta ve özellikle Galatasaray maçlarında neden haklarının yenildiğini sadece kulüp adına değil, Türk futbolu adına da her ortamda sormayı sürdüreceğiz." ifadelerine yer verildi.

Bazı olayları iyi niyetli olarak yorumlamanın mümkün gözükmediğinin aktarıldığını açıklamada, şunlar kaydedildi:

"11 Mayıs 2019'da evimizde oynadığımız maçta yaşanan olayların Türk futboluna verdiği büyük zararın etkisi hala tazeyken yeni bir güvensizlik yaratanların bu durumu mutlaka sorgulanmalıdır. Sonuca direkt etki edecek bir pozisyonda VAR'a gitmeyi tercih etmek, aynı zamanda kafalarda soru işaret oluşmasını da engellerdi. Milyonların ortak sorusu şu. 'Neden VAR'a gidilmeden son düdük çalındı?' Ziraat Türkiye Kupası maçında çeyrek final hakkımızın elimizden alınmasına sebep olan pozisyonu sadece hata olarak değerlendirmek sorunun çözümü için asla yeterli olmayacaktır. Bir şehrin, bir camianın ve başarmak için ter dökenlerin hakları mutlaka adaletle teslim edilmelidir. Türk Futbolunun geleceği için ortak paydanın 'adalet' olduğunu vurgulamaya devam edeceğiz."

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Çaykur Rizespor'dan hakem tepkisi: Mutlaka sorgulanmalıdır
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