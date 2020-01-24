Fatih Terim’den tepki

VAR'DA

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Arda Turan konusunu yönetimle konuştuğunu belirtip içini döktü. Deneyimli çalıştırıcı, "Geçen gün toplantıda Arda'ya şans verilmeli dedim. Başkan, Abdurrahim ve Yusuf bey vardı. Onlar bu şekilde düşünmediklerini söyledi. Bu bir fikir ayrılığıdır. Arda kararı ben daha eve varmadan bir gazeteciye, akşam birkaç gazeteciye maalesef verilmiş.dedi.Fatih Terim, VAR konusunda da açıklamalarda bulundu: "Herkes hakeme VAR'a git demeye başladı. Faydamıza ve zararımıza olan kısmı tekrardan gözden geçirmeliyiz. Ben VAR'da aktif hakemlerin çalışmasından yana değilim. Haftaya o hakem maç yönetecek. Eski hakemlerin yönetmesi lazım.