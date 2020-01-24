Galatasaray adını çeyrek finale yazdırdı

VAR'A

Ziraat Türkiye Kupası'nda Rize'deki 1-1'in rövanşında Aslantepe'de çeyrek final biletini alan 2-1'lik galibiyetle Galatasaray oldu.Galatasaray gibi rotasyon yapan Rizespor ise ikinci yarının başında gole çok yaklaştı.59.dakikada Ömer Bayram'ın ortasında Rizespor savunmasındaki elle oynamayı VAR tespit etti, penaltıyı Adem Büyük gole çevirdi.Haftalardır Aslan'ın en iyisi olan Lemina, kornerde çabukluğunu konuşturdu veÇaykur Rizespor'da teknik patron İsmail Kartal da hakemlerden dert yandı. "Böyle elenmek bizi üzdü" diyen Kartal, "Bu maç daha çok tartışılır. Maçtan sonra hakemin yanına gittim. 'Hocam neden iptal ettiniz?' diye sordum. Dedi ki, 'Kaleciye faul var.' Kaleciye faul yok. Galatasaraylı iki oyuncu çarpışıyor. Düdük çalmasa sonradan VAR'a gidip bakardı. Biz bu kadar emek sarf ediyoruz. Böyle elenmek gerçekten çok üzücü oluyor..."Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geçtiğimiz sezon Rize deplasmanında yaşanan olaylar nedeniyle dün mevkidaşı Hasan Kartal ile yan yana gelmedi. Başkan Cengiz protokol tribünü yerine locasında mücadeleyi takip etti. Hatırlanacağı üzerine geçen sezon Rize'de protokol tribününde çıkan olaylarda Abdurrahim Albayrak ile taraftarlar tartışmış ve Albayrak'ın oğlu yumruklanmıştı.Çaykur Rizespor karşısında penaltıdan golü bulan Adem Büyük, kariyerinin son beş sezonunda attığı 8 penaltının 6'sını gole çevirmeyi başardı.Karşılaşmayı tribünde 19 bin 446 Galatasaray taraftarı izlerken 239 Rizespor taraftarı kendilerine ayrılan yerdeydi.Sarı-kırmızılılar son 6 maçında 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yenilmeden yoluna devam ediyor.Mario Lemina Galatasaray forması ile 18. maçında ilk golünü Rizespor ağlarına gönderdi.