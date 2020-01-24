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’ten Kasapoğlu’na Fransa hatırası

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü ’i ziyaretinde EURO 2020 hazırlıkları hakkında bilgi alırken, anlamlı da bir hediye aldı

Giriş Tarihi: 24.1.2020 ABONE OL
Şenol Güneş’ten Kasapoğlu’na Fransa hatırası
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'daki temasları kapsamında A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'i ziyaret etti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun 4. Levent'teki binasında gerçekleştirilen görüşme öncesinde Şenol Güneş, Bakan Kasapoğlu ve beraberindeki heyete aynı zamanda bir müze niteliğindeki tesisi tanıttı. Bakan Kasapoğlu, Güneş ile yaptığı görüşmede A Milli Takım'ın son durumu ve 2020 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları hakkında bilgi aldı. Ziyaretin sonunda Güneş, Bakan Kasapoğlu'na üzerinde isminin yazılı olduğu A Milli Takım formasını ve A Milli Takımımız'ın EURO 2020 elemelerinde Fransa ile deplasmanda oynadığı maçın ardından soyunma odasında teknik heyet ve futbolcularla birlikte çektirdiği fotoğrafı takdim etti.
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Şenol Güneş’ten Kasapoğlu’na Fransa hatırası
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