Şenol Güneş’ten Kasapoğlu’na Fransa hatırası

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'daki temasları kapsamında A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'i ziyaret etti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun 4. Levent'teki binasında gerçekleştirilen görüşme öncesinde Şenol Güneş, Bakan Kasapoğlu ve beraberindeki heyete aynı zamanda bir müze niteliğindeki tesisi tanıttı.Ziyaretin sonunda Güneş, Bakan Kasapoğlu'na üzerinde isminin yazılı olduğu A Milli Takım formasını ve A Milli