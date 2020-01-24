MAÇ SONUCU | Gençlerbirliği 1 - 0 Gaziantep FK

Süper Lig'de 19'uncu haftanın açılış maçında Gençlerbirliği evinde Gaziantep FK'yı konuk etti. Eryaman Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren gol, 64. dakikada penaltıdan Stephane Sessegnon ile geldi.

Bu sonucun ardından Gençlerbirliği 3 maçlık galibiyet hasretini noktalayarak puanını 21 yaparken, 3 maçtır kazanamayan Gaziantep ise 24 puanda kaldı.

Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep evinde Sivasspor'u konuk edecek, Gençlerbirliği ise deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak.

2 GOL VAR'A TAKILDI

Gaziantep'te Kayode, 57. dakikada kullanılan penaltı vuruşunda kaleci kaleci Nordfeldt'i geçemedi. Dönen topta Muhammet Demir ağları buldu ancak VAR incelemesi sonrasında oyuncunun topa vurulmadan ceza alanına girdiği tespit edildi ve gol iptal edildi.

87. dakikada bir kez daha Muhammet Demir ağları buldu, hakem Mete Kalkavan orta noktayı gösterdi ancak yapılan incelemenin ardından pozisyonun ofsayt olduğu belirtilerek gol nizami sayılmadı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

17. dakikada soldan ceza sahasına giren Güray Vural'ın çaprazdan sert şutunda top direkten döndü.

21. dakikada Kayode'nin ceza yayından yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

31. dakikada Sefa Yılmaz'ın şık pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Sio'nun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Öte yandan Gençlerbirliği, onursal başkanı İlhan Cavcav'ın vefatının 3. yıl dönümü anısına hazırlanan özel formayla sahaya çıktı. Başkent ekibi ayrıca seremonide "Saygı ve özlemle anıyoruz" yazılı pankartla yer aldı.

Karşılaşma öncesi İlhan Cavcav için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.