Orman: Hocayla devam edilmeli

eşiktaş

BUGÜN NELER OLDU

eski başkanı Fikret Orman, TRT Spor'a konuştu: "Futbolda önemli olan takım olabilmektir. Teknik direktör bunun bir parçası ama tek parçası değil.. Futbolda güneşli günler yoktur, sadece arada yağmurlar gelir. Başkanlık ve yöneticilik 'Parayı verdim' demekle olmaz. Bu bir ekip işi. Abdullah Avcı'ya destek olunmalı.