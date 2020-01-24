Orman: Hocayla devam edilmeli

Beşiktaş
eski başkanı Fikret Orman, TRT Spor'a konuştu: "Futbolda önemli olan takım olabilmektir. Teknik direktör bunun bir parçası ama tek parçası değil. Güven vermeniz lazım. Oyuncular ve hocalar insan. Bunlar araba değil. Ruhları ve fikirleri var. Hocayı kamuoyunda tartışmak negatif bir durumun oluşmasına sebep olur
. Futbolda güneşli günler yoktur, sadece arada yağmurlar gelir. Başkanlık ve yöneticilik 'Parayı verdim' demekle olmaz. Bu bir ekip işi. Abdullah Avcı'ya destek olunmalı. Ben zaten çok hoca değiştirmekten yana değilim. Ben ve yönetimim devam etseydik, Beşiktaş 6 maçlık galibiyet serisi yakalayamazdı. Benim üzerimde negatif bir hava oluşturulmuştu."