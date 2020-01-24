Vedat’a ceza yok

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep maçında 90+4'te ikinci sarı karttan kırmızı gören Vedat Muriqi'igerekçesiyle PFDK'ya sevk edilmişti. PFDK, Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü içinile karar verdi. Muriqi, yarın ligde Medipol Başakşehir'e karşı sahada olacak.F.Bahçe resmi sitesinden önemli bir açıklama yaptı: "En son Kulüp Lisans Kurulu kararıyla 257.453.708 TL olarak belirlenen harcama limitimiz 16.000.000 TL'lik artışla 273.453.708 TL'ye yükselmişse de bu rakam kulübümüzün haklı talebi olan 332.769.635 TL'den çok uzaktır. Ulaşılan nihai rakam olan 273.453.708 TL'ye, müsaade edilen limit aşımı olan %30'luk payın ilavesi sonucunda kulübümüzün TFF tarafından hesaplanan harcama limiti yaklaşık 355 Milyon TL'ye ulaşırken, yine TFF tarafından hesaplanan mevcut harcaması 374 Milyon TL'dir. Bu hesaplamalar ışığında kulübümüzün transfer ve benzeri konularda yatırımlar yapılabilmesi için gerekli manevra alanı mevcut duruma göre yok."