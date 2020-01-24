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Wolverhampton 1-2 (MAÇ SONUCU) - Liverpool hata yapmadı, 3 puanı 2 golle uzandı

'in 24. haftasında lider deplasmanda Wolverhampton'ı 2-1 mağlup ederek galibiyet serisini 14 maça çıkardı. Bu sonuçla puanını 67'ye çıkaran Kırmızılar en yakın takipçisi ile arasındaki puan farkını 1 maç eksiğine karşın 16'ya çıkardı.

Giriş Tarihi: 24.1.2020 16:46 Güncelleme Tarihi: 24.1.2020 16:47 ABONE OL
Wolverhampton 1-2 Liverpool MAÇ SONUCU - Liverpool hata yapmadı, 3 puanı 2 golle uzandı

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Wolverhampton'a konuk oldu.

Molineux Ground'da oynanan maçta Liverpool 8. dakikada Jordan Henderson ve 84. dakikada Roberto Firmino'nun attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Galibiyet serisini 14 maça çıkaran Liverpool bu sonuçla puanını 67'ye yükseltti. Liverpool'un, en yakın takipçisi Manchester City ile arasındaki puan farkı, 1 maç eksiğine rağmen, 16 puana çıktı.

Tek golü 51. dakikada Raul Jimenez'den gelen Wolverhampton ise bu sonuçla 34 puanda kaldı.

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Wolverhampton 1-2 Liverpool (MAÇ SONUCU) - Liverpool hata yapmadı, 3 puanı 2 golle uzandı
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