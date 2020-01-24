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kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2020 canlı izle

'nda son 16 turu tamamlanırken, çeyrek ve yarı final kura çekimi heyecanı başladı. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Antalyaspor'un seri başı takımlar arasında yer aldığı ZTK Türkiye Kupası kura çekimi bugün gerçekleşecek. Hâl böyle olunca da, ' saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?' sorusunun yanıtı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, ZTK çeyrek ve yarı final kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 24.1.2020 12:52 ABONE OL
Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2020 ZTK kura çekimi canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarının tamamlanması ile beraber, çeyrek ve yarı final kura çekimi heyecanı da en üst seviyeye ulaştı. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Antalyaspor'un seri başı takımlar arasında yer alacağı ZTK kura çekimi kapsamında Aytemiz Alanyspor, Erzurumspor DG Sivasspor ve Kırklarelispor ise seri başı olmayan takımlar arasında yer alıyor. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi ise bugün gerçekleşecek. Peki, 2020 ZTK kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, bazı bilgiler...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK?

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final kura çekimi, bugün saat 15.00'te TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.

Kura çekimi A Spor'dan canlı izlenebilecek.

ASpor CANLI YAYIN

Seri başı takımlar: Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Antalyaspor

Seri başı olmayan takımlar: Aytemiz Alanyaspor, Erzurumspor, DG Sivasspor, Kırklarelispor

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