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taraftarı ve 'daki depremzedeler için sahaya atkı ve bere attı

taraftarı, 'in 19. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın son dakikalarında örnek bir davranışa imza attı. Merkezi 'ın Sivrice ilçesi olan ve 'da da can kaybına sebep olan depremden etkilenen insanlara ulaştırılmak üzere sahaya atkı ve bere atan sarı lacivertli taraftar, "Elazığ üşüme, Fenerbahçe seninle" şeklinde tezahüratta bulundu.

Giriş Tarihi: 25.1.2020 22:24 Güncelleme Tarihi: 25.1.2020 22:31 ABONE OL
Fenerbahçe taraftarı Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için sahaya atkı ve bere attı

'in 19. haftasında , Medipol Başakşehir'i evinde 2-0 mağlup etti. Müsabakanın son dakikalarında sarı lacivertli taraftarlar örnek bir davranışta bulundu.

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Fenerbahçe taraftarı Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için sahaya atkı ve bere attı
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