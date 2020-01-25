Fenerbahçe taraftarı Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için sahaya atkı ve bere attı

Fenerbahçe taraftarı, Süper Lig'in 19. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın son dakikalarında örnek bir davranışa imza attı. Merkezi Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan ve Malatya'da da can kaybına sebep olan depremden etkilenen insanlara ulaştırılmak üzere sahaya atkı ve bere atan sarı lacivertli taraftar, "Elazığ üşüme, Fenerbahçe seninle" şeklinde tezahüratta bulundu.
Giriş Tarihi: 25.1.2020 22:24Güncelleme Tarihi: 25.1.2020 22:31ABONE OL
Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i evinde 2-0 mağlup etti. Müsabakanın son dakikalarında sarı lacivertli taraftarlar örnek bir davranışta bulundu.