Süper Lig'in 19. haftası oldukça zorlu bir maça sahne olacak. Fenerbahçe, ligin formda ekiplerinden Medipol Başakşehir'i Ülker Stadyumu'nda konuk edecek. Sarı-lacivertlilerde hedef karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak hem puan tablosunda rakibinin üzerine çıkmak hem de Trabzonspor deplasmanı öncesi moral depolamak.

Karşılaşma öncesi hafta boyunca tartışılan konu ise Vedat Muriqi'nin gördüğü kırmızı kart oldu. Kosovalı yıldız, Gaziantep FK ile oynanan karşılaşmada gördüğü sarı kart ile önce Medipol Başakşehir maçında cezalı duruma düşmüş, ardından gördüğü ikinci sarı kart ile cezası talimatlar gereğince kupada oynanacak Kayserispor karşılaşmasına çevrilmişti. Vedat, 'bilerek kart gördüğü' gerekçesi ile PFDK'ya sevk edilmiş ancak cezayı gerektirecek bir durum olmadığına 'oy çokluğuyla' karar verilmişti.

SIKINTI SONA ERMEDİ!

Fenerbahçe, Başakşehir karşılaşmasında golcü futbolcusundan yararlanacak olsa da, tehlike henüz geçmiş değil. Sarı-lacivertliler Başakşehir karşılaşmasının ardından ligin 20. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak. 3 sarı kartı silinmeyen ve halen ceza sınırında bulunan Vedat Muriqi, Başakşehir karşılaşmasında sarı kart görmesi halinde, takımını belki de daha zor bir maç olarak görünen Trabzonspor karşılaşmasında yalnız bırakacak.