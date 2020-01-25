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'de tehlikesi! maçında olmayabilir

'in 19. haftasında sahasında Medipol 'i konuk edecek olan 'de, hafta boyunca 'nin FK maçında gördüğü tartışılmıştı. Sarı-lacivertlilerin Gaziantep deplasmanına çıktığı karşılaşmada sınırında bulunan Vedat Muriqi, 80. dakikada gördüğü kartla birlikte Başakşehir maçında cezalı duruma düşmüştü. Karşılaşmanın son anlarında bir sarı kart daha görerek kırmızı kartla oyun dışında kalan Muriqi, talimatlar gereği cezasını ile oynanan maçında çekmiş ve Başakşehir maçında oynamasına engel bir durum kalmamıştı. Muriqi'nin bu hareketi tartışmaları da beraberinde getirmiş ve yıldız isim 'ya sevk edilmişti. Muriç'in 3 sarı kartının silinip silinmediği merak edilirken, Kosovalı golcünün halen sarı kart ceza sınırında bulunduğu öğrenildi. Muriqi, Başakşehir karşılaşmasında sarı kart görmesi halinde, zorlu deplasmanında takımını yalnız bırakacak. İşte Fenerbahçe Başakşehir maçı öncesi yaşanan gelişmeler...

Giriş Tarihi: 25.1.2020 12:48 Güncelleme Tarihi: 25.1.2020 12:51 ABONE OL
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi tehlikesi! Trabzonspor maçında olmayabilir

Süper Lig'in 19. haftası oldukça zorlu bir maça sahne olacak. Fenerbahçe, ligin formda ekiplerinden Medipol Başakşehir'i Ülker Stadyumu'nda konuk edecek. Sarı-lacivertlilerde hedef karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak hem puan tablosunda rakibinin üzerine çıkmak hem de Trabzonspor deplasmanı öncesi moral depolamak.

Karşılaşma öncesi hafta boyunca tartışılan konu ise Vedat Muriqi'nin gördüğü kırmızı kart oldu. Kosovalı yıldız, Gaziantep FK ile oynanan karşılaşmada gördüğü sarı kart ile önce Medipol Başakşehir maçında cezalı duruma düşmüş, ardından gördüğü ikinci sarı kart ile cezası talimatlar gereğince kupada oynanacak Kayserispor karşılaşmasına çevrilmişti. Vedat, 'bilerek kart gördüğü' gerekçesi ile PFDK'ya sevk edilmiş ancak cezayı gerektirecek bir durum olmadığına 'oy çokluğuyla' karar verilmişti.

SIKINTI SONA ERMEDİ!

Fenerbahçe, Başakşehir karşılaşmasında golcü futbolcusundan yararlanacak olsa da, tehlike henüz geçmiş değil. Sarı-lacivertliler Başakşehir karşılaşmasının ardından ligin 20. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak. 3 sarı kartı silinmeyen ve halen ceza sınırında bulunan Vedat Muriqi, Başakşehir karşılaşmasında sarı kart görmesi halinde, takımını belki de daha zor bir maç olarak görünen Trabzonspor karşılaşmasında yalnız bırakacak.

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Fenerbahçe'de Vedat Muriqi tehlikesi! Trabzonspor maçında olmayabilir
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