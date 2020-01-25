Gaziantep FK, Portekizli futbolcu Andre Sousa'yı transfer etti

Futbola ülkesinin takımlarından Sporting Lizbon'un altyapısında başlayan ve kariyerinde 260 resmi müsabakaya çıkan Andre Sousa, 16 gol kaydetti.

ANDRE SOUSA KİMDİR?

9 Temmuz 1990 tarihinde Portekiz'in Lisboa şehrinde dünyaya gelen Sousa, futbola Sporting Lizbon alt yapısında başladı. 1.81 cm boyundaki orta saha oyuncusu, Belenenses ve Sporting Gijon gibi takımlarda forma giydi. Kariyerinde 260 resmi müsabakaya çıkan başarılı futbolcu, 16 gol atıp 9 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

Portekizli bu sezon Belenenses forması ile 13 maça çıktı. Andre Sousa takımına 1 gollük katkı sağladı.



