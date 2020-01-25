Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Gençlerbirliği kendine geldi

kendine geldi

, evinde konuk ettiği Gaziantep’i Sessegnon’un golüyle yenip 3 maçlık galibiyet hasretini dindirdi. Konuk takımın iki golünü ise VAR iptal etti

Giriş Tarihi: 25.1.2020 ABONE OL
Gençlerbirliği kendine geldi
Süper Lig'de 19. haftanın perdesi Ankara'da açıldı. Eryaman Stadı'nda oynanan mücadelede G.Birliği, Gaziantep'i 1-0 yendi. Ankara ekibinin golünü 64'te penaltıdan Sessegnon attı. 57'de Gaziantep'in kullandığı penaltıyı kaleci Nordfeldt kurtardı. Dönen topta Muhammet Demir ağları buldu ancak gol VAR'dan döndü. 87'de ise Muhammet Demir bir kez daha ağları sarstı ancak VAR incelemesinde karar ofsayt olarak ilan edildi. Gençlerbirliği 3 maçlık galibiyet hasretini noktaladı.

Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Gençlerbirliği rahat bir nefes aldı. Gaziantep'in ise 3 maçtır yüzü gülmüyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Gençlerbirliği kendine geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN