Gençlerbirliği kendine geldi

Süper Lig'de 19. haftanın perdesi Ankara'da açıldı. Eryaman Stadı'nda oynanan mücadelede G.Birliği, Gaziantep'i 1-0 yendi. Ankara ekibinin golünü 64'te penaltıdan Sessegnon attı. 57'de Gaziantep'in kullandığı penaltıyı kaleci Nordfeldt kurtardı. Dönen topta Muhammet Demir ağları buldu ancak gol VAR'dan döndü. 87'de ise Muhammet Demir bir kez daha ağları sarstı ancak VAR incelemesinde karar ofsayt olarak ilan edildi.
Gençlerbirliği 3 maçlık galibiyet hasretini noktaladı.
Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Gençlerbirliği rahat bir nefes aldı. Gaziantep'in ise 3 maçtır yüzü gülmüyor.