Gençlerbirliği kendine geldi

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de 19. haftanın perdesi Ankara'da açıldı. Eryaman Stadı'nda oynanan mücadelede G.Birliği, Gaziantep'i 1-0 yendi. Ankara ekibinin golünü 64'te penaltıdan Sessegnon attı. 57'de Gaziantep'in kullandığı penaltıyı kaleci Nordfeldt kurtardı. Dönen topta Muhammet Demir ağları buldu ancak gol VAR'dan döndü.Gençlerbirliği 3 maçlık galibiyet hasretini noktaladı.Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Gençlerbirliği rahat bir nefes aldı. Gaziantep'in ise 3 maçtır yüzü gülmüyor.