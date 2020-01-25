Kasımpaşa - Alanyaspor | CANLI

Kasımpaşa ve Alanyaspor, Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Fatih, Hadadi, Brecka, Sarlija, Tirpan, Tarkan, Hajradinovic, Aytaç, Quaresma, Ndongala, Koita

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, N'Sakala, Welinton, Caulker, Baiano, Siopis, Salih, Fernandes, Bakasetas, Campos, Cisse.

MAÇTAN NOTLAR

Kasımpaşa'da uzun süredir sakatlığı bulunan David Pavelka karşılaşmada forma giyemeyecek. Loret Sadiku, Yusuf Erdoğan ve Ricardo Quaresma ise sakat. Ramazan Köse maç saati netlik kazanacak.

Alanyaspor'da ise ön çapraz bağlarında yırtık bulunan Lokman Gör ile Musa Çağıran ve Juanfran deplasman kafilesinde yer almadı.