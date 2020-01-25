Kayserispor - Ankaragücü | CANLI

Süper Lig'in 19'uncu haftasında zor günler geçiren Hes Kablo Kayserispor ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor.

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İLK 11'LER

Kayserispor: İsmail, Emre Taşdemir, Pedro, Lopes, Emre Demir, Mesanovic, Rienstra, Mensah, Oğuzhan, Gustavo, Mario

Ankaragücü: Korcan, Cebrail, Kulusic, Pazdan, Pinto, Sedat, Faty, Kitsiou, Canteros, İlhan, Orgill

36. KEZ KARŞI KARŞIYA GELİYORLAR

Süper Lig'in 19. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile MKE Ankaragücü 36. kez karşılaşacak.

Geride kalan 35 maçta Hes Kablo Kayserispor 14 kez kazanırken, Ankaragücü ise 11 kez kazandı. 10 maç ise berabere bitti. Bu maçlarda Hes Kablo Kayserispor 57 gol atma başarısı gösterirken Ankaragücü ise 44 gol atabildi. İki takım arasındaki en gollü maç 1997-1998 sezonunda oynandı. 9 golün atıldığı maçı Ankaragücü 6-3 kazanmıştı. Kayserispor'un elde ettiği en farklı galibiyet ise 2011-2012 sezonunda 5-0'lık sonuç oldu. İki takım arasında ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan maçı ev sahibi takım 3-1 kazanmıştı.