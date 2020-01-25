MAÇ SONUCU Kasımpaşa 1 - 2 Aytemiz Alanyaspor

Süper Lig'in 19. haftasında Alanyaspor deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi Aytemiz Alanyaspor 2-1 kazandı.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren goller, defans oyuncusu Caulker'in asistlerinden 34. dakikada Cisse ve 73. dakikada Salih Uçan'dan geldi. Kasımpaşa'nın tek sayısını ise 66. dakikada penaltıdan Ricardo Quaresma kaydetti. Öte yandan Kasımpaşa'da Hajradinovic, 90+3. dakikada VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından Alanyaspor üst üste 4. galibiyetini aldı ve 35 puana yükseldi. Art arda 4. mağlubiyetini alan Kasımpaşa ise 15 puanda kaldı.

Süper Lig'in 20. haftasında Alanyaspor evinde Yeni Malatyaspor ile karşılaşacakken, Kasımpaşa ise deplasmanda Ankaragücü'ne konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

27. dakikada Ndongala'nın ceza yayının gerisinde yerden yaptığı vuruşta, kaleci Marafona soluna uzanarak topu kontrol etti.

34. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Bakasetas'ın soldan kullandığı kornerde penaltı noktası civarında iyi yükselen Caulker'ın kafayla indirdiği topu altıpas içinde tamamlayan Cisse, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısını Aytemiz Alanyaspor 1-0 üstün kapattı.

51. dakikada Bakasetas'ın pasında ceza yayı önünde Djalma Campos'un şutunda meşin yuvarlak kaleci Fatih'te kaldı.

64. dakikada Wellinton'ın Sarlija'ya yaptığı müdahaleyi hakem Özgür Yankaya penaltı olarak değerlendirdi.

67. dakikada Quaresma'nın kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Morafana'nın sağından ağlara gitti. 1-1

73. dakikada sol taraftan Bakasetas'ın içeri çevirdiği topu Caulker arkaya aşırdı. Arka direkte Salih'in yerden gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

87. dakikada sağ taraftan Quaresma'nın son çizgiye inerek içeri yaptığı ortada Aytaç kafa vuruşunu yaptı. Aytaç'ın vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan



Hakemler: Özgür Yankaya xx, Mehmet Metin xx, Kamil Çetin xx



Kasımpaşa: Fatih xx, Trpan xx, Sarlija xx, Brecka xx, Haddadi xx, Aytaç xx, Tarkan xx (Anıl Koç dk. 80 ?), Quaresma xxx, Ndongala xx (İlhan Depe dk. 46 x), Hajradinovic x, Koita xx (Ahmet Hakan Demirli dk. 85 ?)



Yedekler: Murat Can Yıldız, Mehmet Enes Sarı, Berk Çetin, Doğucan Haspolat, Çağatay Kurukalıp, Fernandes



Teknik Sorumlu: Erkan Çoker



Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Baiano xx (Onur Bulut dk. 46 x), Wellinton xx, Caulker xxx, Nsakala xx, Siopis xx, Salih Uçan xxx (Ceyhun dk. 80 ?), Djalma Campos xx (Efecan dk. 63 x), Junior Fernandes xx, Bakasetas xx, Cisse xxx



Yedekler: Eray Birniçan, Kaan Kanak, Mustafa Pektemek, Umut Güneş, Tzavellas, Emircan Altıntaş, Bammou



Teknik Direktör: Erol Bulut



Goller: Cisse (dk. 34), Salih (dk. 73) (Aytemiz Alanyaspor), Quaresma (dk. 67 pen.) (Kasımpaşa)



Kırmızı kart: Hajradinovic (dk. 90+3) (Kasımpaşa)



Sarı kartlar: Baiano (Aytemiz Alanyaspor), Tarkan Serbest, Haddadi, Aytaç Kara (Kasımpaşa)