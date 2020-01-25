Rıza Çalımbay: İki transferi büyük ölçüde bitirdik!

Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, isimlerini açıklamadığı, orta saha ve defansta görev yapan iki oyuncuyla büyük ölçüde anlaştıklarını söyledi. Zamanın çok kısa olduğuna, ligde ve kupada zor maçlar oynayacaklarına işaret eden Çalımbay, bu nedenle transfer çalışmalarını bir an önce tamamlamak istediklerini belirtti.
İki transferin tamamlanma aşamasında olduğunu anlatan tecrübeli teknik adam, yönetime bir isim daha vereceklerini dile getirdi.
AHMET YAŞİN DE İDMANDA
Demir Grup Sivasspor, sahasındaki Ç.Rizespor ile karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. 2-1'lik Beşiktaş galibiyetinin ardından kentte sevinç gösterileri sırasında "Sabaha kadar buradayız" sözleriyle sosyal medyada fenomen olan Ahmet Yaşin de idmanı izledi.
Futbolcuların ilgi gösterdiği Yaşin, "Sabaha kadar buradayız" diye bağırdı.