Rıza Çalımbay: İki transferi büyük ölçüde bitirdik!

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, isimlerini açıklamadığı, orta saha ve defansta görev yapan iki oyuncuyla büyük ölçüde anlaştıklarını söyledi. Zamanın çok kısa olduğuna, ligde ve kupada zor maçlar oynayacaklarına işaret edenİki transferin tamamlanma aşamasında olduğunu anlatan tecrübeli teknik adam, yönetime bir isim daha vereceklerini dile getirdi.Demir Grup Sivasspor, sahasındaki Ç.Rizespor ile karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. 2-1'lik Beşiktaş galibiyetinin ardından kentte sevinç gösterileri sırasındaFutbolcuların ilgi gösterdiği Yaşin, "Sabaha kadar buradayız" diye bağırdı.