Serbest Kürsü: Beşiktaş’ın sorunu iç kaos

MURAT ÖZBOSTAN:
Beşiktaş'tan gönderilen Abdullah Avcı'nın yerine birçok aday var.
FATİH DOĞAN:
Beşiktaş'ın en büyük sorunu camianın kenetlenmemesi. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın çok daha büyük paralarla büyük maliyetlerle kurduğu takımların topladığı puanlar, oynadığı futbol, Beşiktaş'tan daha iyi değil. İşin ilginç tarafı tek kaos yaşayan takım.
Bu yüzden hakemler Beşiktaş'ı ısrarlı bir şekilde doğramaya devam ediyor. Siz bu bölünmüşlüğü düzeltemezseniz hangi yönetimi, hangi hocayı, hangi oyuncuları getirirseniz getirin istediğiniz seviyeye ulaşamazsınız. Abdullah Avcı, kaliteli teknik adam ama entellektüel farklı bir karakter. Bugünün futbol iklimi Avcı gibi prensipleri olan ve uzun vadeli projelerle çalışan teknik adamları kaldıracak hatta yaşatacak bir düzlemde değil. Avcı, şu ana kadar gelgitler yaşadı. Ama son Erzurum maçındaki yardımcısı Şenol Fidan'a yaptığı "Ben böyle bir takım görmedim"
sözü sonun başlangıcı oldu ve dün akşam ayrılık resmileşti. Beşiktaş daha kötü durumlar da yaşadı ama hiç bu kadar mutsuz olmadı. Zaten futbolcuların oyununa bakarsak ya da reaksiyonlarına Abdullah hocayı çok sevdiklerini, istediklerini düşünmüyordum. Şimdi herkes Sergen Yalçın ve Samet Aybaba ihtimallerini düşünüyor ama Erol Bulut, Tayfun Korkut, Mehmet Özdilek de gündeme gelirse şaşırmam. Çözüm Beşiktaş'ın özüne dönmesinde Aybaba olmazsa Yalçın daha mantıklı geliyor.
HESAPLAŞMA ÇOK SERT OLACAK
MURAT ÖZBOSTAN:
Orman'ın açıklamaları için ne düşünüyorsunuz?
FATİH DOĞAN:
Şu konuda haklı: 'Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Derneği'nin de A.Ş.'nin de başkanıdır, orada da olmalıydı. İkincisi güçlü başkan sloganıyla geldi ve ona göre davranıp çözümün bir parçası olmalı.' Ancak Fikret Orman'ın çözümü gösterirken, sorunun bir parçası değilmiş gibi davranmasını yadırgadım.
Beşiktaş'ın borcunun kendi döneminde 3 milyar TL'yi aştığını, gelirlerinin temlik olduğunu, yüzde 30 faiz oranıyla tefecilerden pardon faktöringlerden kredi alınacak duruma gelindiğini kamuoyunun unutmasını istiyor. Orman, üçüncüsü 'Transfer ve para işleriyle ben ilgilenmedim'
diyor. Kongrelerde bu işlerle ilgili tek sorumlusunun kendisi olduğuyla alakalı ifadeleri var. Bu açıklamalar bir şeyi ifade ediyor. Beşiktaş'ta hesaplaşmanın daha sert olacağı.
MURAT ÖZBOSTAN:
Çebi, bu zorluğun altından kalkabilecek mi?
FATİH DOĞAN:
Beşiktaş parasal sıkıntıları aşmakta zorlanıyor. Ekonomik güç olsa faturaların Abdullah Avcı ve Ali Naibi ile sınırlı kalmayacağını biliyoruz.
Ne olursa olsun daha sert ve keskin olmalı.
FENERBAHÇE TEHLİKELİ BİR YOLDA
MURAT ÖZBOSTAN:
F.Bahçe her gün sıcak bir açıklama yapıyor TFF ve kurulları için...
FATİH DOĞAN:
Saha içi yatırımlarının karşılığını alamayan, devre arasında hocasını bile tartışan, yaptığı transferlerin yarısından fazlası başarısız olan ve Comolli'yi yollayan F.Bahçe, camiasını kenetlendirmek için yeni ve tehlikeli bir yola girdi.
Ama bu düşman kavramı oluşturma ve bu düşmanı büyütecek argümanlar üretme belli bir süre camiayı kenetlendirecek ortam verir ama olası bir başarısızlıkta, bu yöntemi kullananlara kendi camiasının tepkisel dönüşü daha sert olur.
MHK ŞANSALAN'I ÖDÜLLENDİRİYOR
MURAT ÖZBOSTAN:
Denizli-Trabzon maçının hakemi komik bir kırmızı kartla Türkiye'nin gündemine düştü. Ne diyeceksiniz?
FATİH DOĞAN:
Ali Şansalan, Sivas-Beşiktaş maçında Burak'ın penaltısını vermedi. Sen MHK olarak bu kadar bariz hata yapan hakemi Denizli-Trabzon maçına atıyorsun. O hakem de kalkıyor, Nwakaeme'nin pozisyonunda Trabzon'u cezalandırıyor.
Yetmiyor F.Bahçe-Başakşehir maçına VAR oluyor. MHK o zaman şunu söylüyor: 'Beşiktaş'ın hakkını yersen, seni hem Trabzon maçıyla ödüllendiririm hem de F.Bahçe maçına VAR yaparak ödüllendiririm.