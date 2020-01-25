Serbest Kürsü: Beşiktaş’ın sorunu iç kaos

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ŞANSALAN'I

Beşiktaş'tan gönderilen Abdullah Avcı'nın yerine birçok aday var.Beşiktaş'ın en büyük sorunu camianın kenetlenmemesi. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın çok daha büyük paralarla büyük maliyetlerle kurduğu takımların topladığı puanlar, oynadığı futbol, Beşiktaş'tan daha iyi değil.Bu yüzden hakemler Beşiktaş'ı ısrarlı bir şekilde doğramaya devam ediyor. Siz bu bölünmüşlüğü düzeltemezseniz hangi yönetimi, hangi hocayı, hangi oyuncuları getirirseniz getirin istediğiniz seviyeye ulaşamazsınız. Abdullah Avcı, kaliteli teknik adam ama entellektüel farklı bir karakter. Bugünün futbol iklimi Avcı gibi prensipleri olan ve uzun vadeli projelerle çalışan teknik adamları kaldıracak hatta yaşatacak bir düzlemde değil. Avcı, şu ana kadar gelgitler yaşadı. Ama son Erzurum maçındaki yardımcısı Şenol Fidan'a yaptığısözü sonun başlangıcı oldu ve dün akşam ayrılık resmileşti. Beşiktaş daha kötü durumlar da yaşadı ama hiç bu kadar mutsuz olmadı. Zaten futbolcuların oyununa bakarsak ya da reaksiyonlarına Abdullah hocayı çok sevdiklerini, istediklerini düşünmüyordum. Şimdi herkes Sergen Yalçın ve Samet Aybaba ihtimallerini düşünüyor amaOrman'ın açıklamaları için ne düşünüyorsunuz?Şu konuda haklı: 'Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Derneği'nin de A.Ş.'nin de başkanıdır, orada da olmalıydı. İkincisi güçlü başkan sloganıyla geldi ve ona göre davranıp çözümün bir parçası olmalı.'Beşiktaş'ın borcunun kendi döneminde 3 milyar TL'yi aştığını, gelirlerinin temlik olduğunu, yüzde 30 faiz oranıyla tefecilerden pardon faktöringlerden kredi alınacak duruma gelindiğini kamuoyunun unutmasını istiyor. Orman, üçüncüsüdiyor. Kongrelerde bu işlerle ilgili tek sorumlusunun kendisi olduğuyla alakalı ifadeleri var. Bu açıklamalar bir şeyi ifade ediyor. Beşiktaş'ta hesaplaşmanın daha sert olacağı.Çebi, bu zorluğun altından kalkabilecek mi?Beşiktaş parasal sıkıntıları aşmakta zorlanıyor.Ne olursa olsun daha sert ve keskin olmalı.F.Bahçe her gün sıcak bir açıklama yapıyor TFF ve kurulları için...Saha içi yatırımlarının karşılığını alamayan, devre arasında hocasını bile tartışan, yaptığı transferlerin yarısından fazlası başarısız olan ve Comolli'yi yollayanAma bu düşman kavramı oluşturma ve bu düşmanı büyütecek argümanlar üretme belli bir süre camiayı kenetlendirecek ortam verir amaDenizli-Trabzon maçının hakemi komik bir kırmızı kartla Türkiye'nin gündemine düştü. Ne diyeceksiniz?Ali Şansalan, Sivas-Beşiktaş maçında Burak'ın penaltısını vermedi. Sen MHK olarak bu kadar bariz hata yapan hakemi Denizli-Trabzon maçına atıyorsun.Yetmiyor F.Bahçe-Başakşehir maçına VAR oluyor. MHK o zaman şunu söylüyor: 'Beşiktaş'ın hakkını yersen, seni hem Trabzon maçıyla ödüllendiririm hem de F.Bahçe maçına VAR yaparak ödüllendiririm.