Yaptırım yok ihtar var!

Tahkim Kurulu, önceki gün F.Bahçe'nin yaptığı itiraz sonucu kulübün harcama limitini 16 milyon TL artırma kararı aldı.Yani bu da düşüldüğünde Fenerbahçe eksi 10 milyon TL'nin altına iniyor. Böylece yaptırım ihtimali ortadan kalkan Fenerbahçe, sadece ihtar alacak.Moses'ın ayrılmasının ardından Fenerbahçe'ye, hiç oyuncu göndermese dahi ceza gelmeyecek.Sarı-lacivertliler, Falette'in lisansını çıkarabilmek için önce sıfır olmak, ardından ise Falette'in yarım sezonluk maaşı kadar (400 bin Euro) limit açmak zorunda.Bu konu için Fenerbahçe'nin önünde 31 Ocak saat 18:00'e kadar süresi bulunuyor.Fenerbahçe'nin sol bek alabilmesi için de Falette'in üzerine sol bekin kiralama ve yarım sezonluk maaşı kadar limite ihtiyacı var.Çünkü oyuncunun maaşı limite eksi olarak yazacak. Fenerbahçe, sol bek için sadece kiralık ve zorunlu satın alma maddesi bulunmayan transfer yapabilecek.Takım Harcama Limitleri konusunda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu'nun yaptığı açıklamanın ardından gözler Fenerbahçe cephesine çevrildi. Sarı-lacivertli kulüp, TFF'ye bir kez daha itirazda bulunma kararı aldı.

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