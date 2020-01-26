Afet bölgesine büyük destek

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçeli oyuncular ısınmayayazılı tişörtlerle çıktı. İki takım dapankartları ile sahaya gelirken hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Taraftarların afet bölgesine desteği vardı. Yoğurtçu Parkı'na getirilen yardım kamyonuna Fenerbahçeli taraftarlar binlerce atkı, mont, battaniye getirirken maç saatinde kamyon da yola çıktı.90. dakikada da taraftarlar atkı, bere, eldivenlerini depremzedeler için sahaya attı.