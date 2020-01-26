Afet bölgesine büyük destek

Fenerbahçeli oyuncular ısınmaya "Geçmiş olsun Türkiyem"
yazılı tişörtlerle çıktı. İki takım da "geçmiş olsun"
pankartları ile sahaya gelirken hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Taraftarların afet bölgesine desteği vardı. Yoğurtçu Parkı'na getirilen yardım kamyonuna Fenerbahçeli taraftarlar binlerce atkı, mont, battaniye getirirken maç saatinde kamyon da yola çıktı.
ALKIŞLAR TARAFTARA
90. dakikada da taraftarlar atkı, bere, eldivenlerini depremzedeler için sahaya attı.