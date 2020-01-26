Antalyaspor'dan Adis Jahovic açıklaması

Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Denizlispor - Antalyaspor maçında Adis Jahovic şoku yaşandı. 3-0 Antalyaspor galibiyeti ile sona eren karşılaşmanın ilk golünü kaydeden Jahovic, rakibiyle çarpıştığı bir pozisyon sonrası yerde kaldı.

Pozisyonun ardından bir süre daha oyuna devam eden Adis Jahovic, 46. dakikada oyundan alındı ve ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Durumunun ciddi olduğu belirtilen Jahovic'in kafatasında çatlak olduğu bilgisine ulaşıldı.

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna maçın ardından konuyla ilgili olarak, "Jahovic'in durumu biraz kritik. Ciddi bir darbe aldı. Çok üzgünüz. Röntgenleri çekildi, biraz şüpheler var. Bu akşam belli olacak." ifadelerini kullandı.

AMBULANS HELİKOPTERLE ANTALYA'YA GETİRİLDİ

Müsabakanın ikinci yarısına çıkamayan Jahovic, ilk etapta kafa travması şüphesiyle Denizli'de hastaneye kaldırıldı. Jahovic, ilk kontrolün ardından detaylı sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Antalya'ya getirildi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi kampüsü içerisinde yer alan Antalya İl Hava Ambulans Merkezi'ne ait helikopter pistine indirilen Makedon forvet, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

2 GÜN MÜŞAHADE ALTINDA TUTULACAK

Konuyla ilgili olarak Antalyaspor'dan yapılan açıklamada Jahovic'in 2 gün müşahade altında tutulacağı belirtildi. "Futbolcumuz Adis Jahovic Memorial Antalya Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Herhangi bir operasyona gerek duyulmamakla birlikte 2 gün müşahade altında tutulacaktır."

📌 Geçmiş Olsun Adis Jahovic



Futbolcumuz Adis Jahovic Memorial Antalya Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Herhangi bir operasyona gerek duyulmamakla birlikte 2 gün müşahade altında tutulacaktır.#Antalyaspor pic.twitter.com/8WAEV84L1O — Antalyaspor (@Antalyaspor) January 26, 2020