Bu oyunla şampiyonluğa

BUGÜN NELER OLDU

şampiyonluğu hak edecek bir oyunla, rakibe üstünlük kurduğu bir maç oynadı. Fenerbahçe, bu oyunu devam ettirecektir.gibi bizim de sıkıntılarımız var. Ama bizim sıkıntılarımız saha değil.maçının ertelenmesi doğru. Bu ortamda Malatya'da maç oynamak doğru değildi.bizim maçta oynayıp oynamaması fark etmez.özel bir performans sergiliyor.her mevkide oynayabiliyor. Kadroda her iki yönlü oyunculara ihtiyaç var.ilgili başkanımızla pazartesisalı toplantı olacak.moral olmak için göreve hazırız.