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Bu oyunla şampiyonluğa

, maçındaki oyundan duyduğu memnuniyeti böyle dile getirdi. İşte satır başları:

Giriş Tarihi: 26.1.2020 ABONE OL
Bu oyunla şampiyonluğa
Takımımız şampiyonluğu hak edecek bir oyunla, rakibe üstünlük kurduğu bir maç oynadı. Fenerbahçe, bu oyunu devam ettirecektir.
Rakipler gibi bizim de sıkıntılarımız var. Ama bizim sıkıntılarımız saha değil. Biz sahada kalarak başkana ve yönetime destek oluyoruz.
Trabzon'un maçının ertelenmesi doğru. Bu ortamda Malatya'da maç oynamak doğru değildi.
Nwakaeme'nin bizim maçta oynayıp oynamaması fark etmez.
Jailson özel bir performans sergiliyor.
Tolga her mevkide oynayabiliyor. Kadroda her iki yönlü oyunculara ihtiyaç var.
Transferle ilgili başkanımızla pazartesisalı toplantı olacak. Gereken yapılır.
Elazığ'a moral olmak için göreve hazırız.
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