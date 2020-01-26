Bu oyunla şampiyonluğa

Takımımız
şampiyonluğu hak edecek bir oyunla, rakibe üstünlük kurduğu bir maç oynadı. Fenerbahçe, bu oyunu devam ettirecektir.
Rakipler
gibi bizim de sıkıntılarımız var. Ama bizim sıkıntılarımız saha değil. Biz sahada kalarak başkana ve yönetime destek oluyoruz.
Trabzon'un
maçının ertelenmesi doğru. Bu ortamda Malatya'da maç oynamak doğru değildi.
Nwakaeme'nin
bizim maçta oynayıp oynamaması fark etmez.
Jailson
özel bir performans sergiliyor.
Tolga
her mevkide oynayabiliyor. Kadroda her iki yönlü oyunculara ihtiyaç var.
Transferle
ilgili başkanımızla pazartesisalı toplantı olacak. Gereken yapılır.
Elazığ'a
moral olmak için göreve hazırız.