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: Müthiş bir atmosfer vardı

'in 19. haftasında evinde 'ı 2-1 mağlup eden 'de, teknik sorumlu maç sonrasında açıklamalarda bulundu. Yeni stadın çok güzel olduğunu belirten Parlatan, atmosferin de muhteşem olduğunu vurguladı.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 26.1.2020 19:30 Güncelleme Tarihi: 26.1.2020 19:32 ABONE OL
Ersan Parlatan: Müthiş bir atmosfer vardı

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, çok mutlu olduklarını kaydederek, "Çok güzel bir stat. Herkesin emeğine sağlık. Müthiş bir atmosfer vardı. Taraftarlarımız maçın başından sonuna kadar her şekilde destek verdiler. Biz de onlara ve tüm kulübümüze galibiyeti armağan ettiğimiz için çok mutluyuz. Çok üstün başladık. Golün gelmesi çok normaldi çünkü o bölümde üstünlüğümüz vardı. İlk yarıda son 15 dakika Beşiktaş'ın bir gol arayışı içerisinde olduğunu herkes gördü ve penaltıyla 1-1'i yakaladılar. Bizim kendimize inancımız vardı. Duran topla birlikte 2-1'i yakaladık. Devrede bunu yakalamak bizim için ayrı bir motivasyon oldu. Soyunma odasında İlhan hocamız oyuncularla konuştu, onlara isteklerini söyledi. İkinci devrede skoru korumak adına mücadele eden bir takım görüntüsü verdik. Bu anlarda topa daha çok sahip olma isteğimizden dolayı basit hatalar yapsak da, futbolcularımız gereken özveriyi gösterdi. Beto da muhteşem kurtarışlarıyla, diğer oyuncularımız gibi taraftara galibiyeti armağan etti. Buradan galip ayrıldığımız için çok iyi duygular içerisindeyiz" dedi.

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Ersan Parlatan: Müthiş bir atmosfer vardı
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