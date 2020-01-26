Galatasaray, Yann M'Vila ile prensip anlaşmasına vardı

Kadro dışı bırakılan Nzonzi ile yollarını kesin olarak ayıracak Galatasaray, yabancı kontenjanını açar açmaz orta sahaya takviye yapma kararı aldı. Udinese'den Fofana ve Kayserispor'dan Mensah isimleri anılsa da sarı-kırmızılılarda öncelik M'Vila takviyesine verildi. Lemina-Seri ikilisini alternatifsiz bırakmak istemeyen sarıkırmızılılar, geçtiğimiz cuma günü Yann M'Vila için resmi girişimde bulundu. Fransız ön liberonun formasını giydiği Saint Etienne'e kiralama teklifini ileten yönetimin, 29 yaşındaki oyuncu ile ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

6 VE 8 NUMARADA OYNUYOR

Bu sezon 22 resmi maçta görev yapan Fransız yıldız, orta sahada 6 ve 8 numara pozisyonunda oynayabiliyor. Fransa Milli Takım forması da giymiş olan M'Vila'nın Galatasaray'a transferi Saint Etienne'nin kiralama teklifine vereceği cevaba göre netlik kazanacak. Sarı-kırmızılılar FFP yüzünden bonservis harcaması yapamıyor.