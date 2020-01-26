Gümbür gümbür zirveye

enerbahçe

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enerbahçe

Maçınbaşında Kruse öyle bir gol kaçırdı ki, belki de çok gollü devam edecek mücadele adeta tıkandı. Sonuçsuz ataklar, isabetsiz şutlar ilk 45 dakikanın özetiydi.yarıya Başakşehir daha etkili başladı. Ön alanda baskıda başarı yakaladılar, Fenerbahçe'nin ritmini bozdular. Hemen ardından Okan Buruk'un Galatasaray'a karşı işleyen Gulbrandsen hamlesi geldi. İbre Başakşehir'e dönüyordu.tam bu dakikalarda çilingir sahneye çıktı. Maçın başında oyunu kilitleyen Kruse,Gaziantep deplasmanının ardından yine kazandıran golü atan isimdi. Ardından Vedat fişi çekti.şampiyonluktaki önemli rakiplerinden birini mağlup ederek lige önemli bir mesaj verdi.Ligin 2. haftasında F.Bahçe'ye 2-1 yenildikten sonra çıktığı 16 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen (10 G-6 B) Başakşehir'in 16 maçlık yenilmezlik serisini Kanarya bitirdi.Fırat Aydınus 45+1'de Tolga ile Caiçara arasındaki mücadelede F.Bahçeli futbolcunun yerde kalmasına penaltı dedi. Sonra Tolga'ya sorup, "Penaltı değil" yanıtını alınca VAR'a gitti ve kararını iptal etti.iki haftadır kalesini gole kapatan Altay Bayındır da karşılaşma sonrası sözlerine Elazığ'ı anarak başladı. Genç kaleci şunları söyledi: "Elazığ'da çok zor durumda olan insanlar var. Allah'tan hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum.Volkan Demirel kulübün efsanelerinden. Saha içi, saha dışında bana ağabeylik ve hocalık yapıyor. Çok teşekkür ediyorum."formasıyla ligde 12. golünü Başakşehir'e atan Vedat Muriqi'ten karşılaşma sonrası duygusal bir açıklama geldi: "Golümü, galibiyeti depremde vefat eden Miraç Can Dişçi'ye armağan ediyorum. Beni Malatya maçına bekliyordu, mesaj atmıştı.Bu çok acı bir olay. Biz büyük bir ülkeyiz, toparlayacağız."MAX Kruse bu sezon Fenerbahçe'deki 4. golünü attı. Alman yıldız, G.Antep maçından sonra Başakşehir'i de avlayıp üst üste iki hafta gol sevinci yaşadı. F.BAHÇE bu sezon ilk kez üst üste 4 maçını kazandı. 3-1'lik Beşiktaş derbisiyle seriye başlayan sarı-lacivertliler, Rize'yi 2-1, Gaziantep'i de 2-0 mağlup etmişti.Sözlerine Elazığ'da yaşanan deprem için üzüntülerini dile getirerek başlayan Max Kruse karşılaşma ve kendi performansı içinse şunları söyledi:Galibiyete ihtiyacımız vardı. Buna ulaştığımız için mutluyuz. Takım olarak çok iyiydik.