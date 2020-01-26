Gümbür gümbür zirveye

Maçın
başında Kruse öyle bir gol kaçırdı ki, belki de çok gollü devam edecek mücadele adeta tıkandı. Sonuçsuz ataklar, isabetsiz şutlar ilk 45 dakikanın özetiydi. İkinci 45 öncesinde Fenerbahçe'ye kilit açacak bir çilingir gerekiyordu. İkinci
yarıya Başakşehir daha etkili başladı. Ön alanda baskıda başarı yakaladılar, Fenerbahçe'nin ritmini bozdular. Hemen ardından Okan Buruk'un Galatasaray'a karşı işleyen Gulbrandsen hamlesi geldi. İbre Başakşehir'e dönüyordu. İşte
tam bu dakikalarda çilingir sahneye çıktı. Maçın başında oyunu kilitleyen Kruse, 72'de Vedat'ı duvar yapıp ceza sahasına girdi ve kilidi açan oyuncu oldu.
Gaziantep deplasmanının ardından yine kazandıran golü atan isimdi. Ardından Vedat fişi çekti. Fenerbahçe
şampiyonluktaki önemli rakiplerinden birini mağlup ederek lige önemli bir mesaj verdi. Sırada diğer ciddi rakibi Trabzonspor var.
KÂBUSU OLDU
Ligin 2. haftasında F.Bahçe'ye 2-1 yenildikten sonra çıktığı 16 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen (10 G-6 B) Başakşehir'in 16 maçlık yenilmezlik serisini Kanarya bitirdi.
TOLGA 'PENALTI DEĞİL' DEDİ AYDINUS VAR'LA İPTAL ETTİ
Fırat Aydınus 45+1'de Tolga ile Caiçara arasındaki mücadelede F.Bahçeli futbolcunun yerde kalmasına penaltı dedi. Sonra Tolga'ya sorup, "Penaltı değil" yanıtını alınca VAR'a gitti ve kararını iptal etti.
ALTAY: SIRADA TRABZON VAR!
Fenerbahçe'de
iki haftadır kalesini gole kapatan Altay Bayındır da karşılaşma sonrası sözlerine Elazığ'ı anarak başladı. Genç kaleci şunları söyledi: "Elazığ'da çok zor durumda olan insanlar var. Allah'tan hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Bu galibiyeti haftaya Trabzonspor maçında da devam ettirmek istiyoruz.
Volkan Demirel kulübün efsanelerinden. Saha içi, saha dışında bana ağabeylik ve hocalık yapıyor. Çok teşekkür ediyorum."
GOLÜM DEPREMDE VEFAT EDEN MIRAÇ'A
Fenerbahçe
formasıyla ligde 12. golünü Başakşehir'e atan Vedat Muriqi'ten karşılaşma sonrası duygusal bir açıklama geldi: "Golümü, galibiyeti depremde vefat eden Miraç Can Dişçi'ye armağan ediyorum. Beni Malatya maçına bekliyordu, mesaj atmıştı. Maça gelirken komşusundan bir mesaj aldım... Kardeşimiz depremde hayatını kaybetmiş.
Bu çok acı bir olay. Biz büyük bir ülkeyiz, toparlayacağız."
4'LEME
MAX Kruse bu sezon Fenerbahçe'deki 4. golünü attı. Alman yıldız, G.Antep maçından sonra Başakşehir'i de avlayıp üst üste iki hafta gol sevinci yaşadı. F.BAHÇE bu sezon ilk kez üst üste 4 maçını kazandı. 3-1'lik Beşiktaş derbisiyle seriye başlayan sarı-lacivertliler, Rize'yi 2-1, Gaziantep'i de 2-0 mağlup etmişti.
TOPAL BENİ TAKİP EDEMEDİ!
Sözlerine Elazığ'da yaşanan deprem için üzüntülerini dile getirerek başlayan Max Kruse karşılaşma ve kendi performansı içinse şunları söyledi: "Bizim için çok önemli bir maçtı. İlk golü atıp, perdeyi açtığım için mutluyum.
Galibiyete ihtiyacımız vardı. Buna ulaştığımız için mutluyuz. Takım olarak çok iyiydik. Sahanın ikinci bölgesinde ben daha etkili oldum. Mehmet Topal, beni çok fazla takip etmedi ve ben de daha fazla boş alan yarattım."