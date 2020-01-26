İstanbul’da ‘Uçan’ Alanyaspor oldu

BUGÜN NELER OLDU

stanbul'da Kasımpaşa karşısına çıkan Aytemiz Alanyaspor, 2-1 kazanarak çıkışını sürdürdü. Turuncu- yeşilliler, 34. dakikada Caulker'in asistinde Papiss Cisse ile öne geçerken 67'de Kasımpaşa lehine penaltı kararı geldi. Topun başına geçen Ricardo Quaresma maça denge getirdi. 73. dakikada ise sahneye Salih Uçan çıktı.90. dakikada ise ev sahibi ekipten Hajradinovic kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.Kasımpaşa ise üst üste 4. yenilgisini alarak küme düşme hattı sınırına geriledi.