Kimseye yaramadı

Süper Lig'de 4 haftadır galibiyete ve puana hasret
Hes Kablo
Kayserispor ile son 12 haftada 4 beraberlik, 8 yenilgi alan
Ankaragücü'nün
mücadelesinde puanlar
paylaşıldı: 1-1. 3. dakikada Mensah'ın ortasında Henrique topu ağlara gönderdi ancak VAR 'ofsayt' dedi.
19'da hakem Cüneyt Çakır, VAR'a
davet edildi. Çakır, Pazdan'ın topa
eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle
penaltıyı verdi. 23'te beyaz noktaya gelen Mensah, Kayseri'yi 1-0 öne geçirdi. 49'da A.Gücü'nden Cebrail ikinci sarıdan kırmızı gördü.
68'de Pinto'nun ortasına Alihan'ın
kafa vuruşunda top ağlarla buluştu:
1-1. 84'te Aksel'in ceza yayı üzerinden
kaleye gönderdiği sert şutta
top Orgill'e çarparak kornere gitti. Hakem, Orgill'in eline çarptığı gerekçesiyle penaltı kararı verdi. VAR'dan gelen öneriyle pozisyonu izleyen Çakır, kararı iptal etti.
GALATASARAY MAÇINDA YOK
Gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Kayserisporlu Mensah, Galatasaray deplasmanında forma giyemeyecek.