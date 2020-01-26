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Kimseye yaramadı

Giriş Tarihi: 26.1.2020 ABONE OL
Kimseye yaramadı
Süper Lig'de 4 haftadır galibiyete ve puana hasret Hes Kablo Kayserispor ile son 12 haftada 4 beraberlik, 8 yenilgi alan Ankaragücü'nün mücadelesinde puanlar paylaşıldı: 1-1. 3. dakikada Mensah'ın ortasında Henrique topu ağlara gönderdi ancak VAR 'ofsayt' dedi. 19'da hakem Cüneyt Çakır, VAR'a davet edildi. Çakır, Pazdan'ın topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltıyı verdi. 23'te beyaz noktaya gelen Mensah, Kayseri'yi 1-0 öne geçirdi. 49'da A.Gücü'nden Cebrail ikinci sarıdan kırmızı gördü. 68'de Pinto'nun ortasına Alihan'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1. 84'te Aksel'in ceza yayı üzerinden kaleye gönderdiği sert şutta top Orgill'e çarparak kornere gitti. Hakem, Orgill'in eline çarptığı gerekçesiyle penaltı kararı verdi. VAR'dan gelen öneriyle pozisyonu izleyen Çakır, kararı iptal etti.

GALATASARAY MAÇINDA YOK
Gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Kayserisporlu Mensah, Galatasaray deplasmanında forma giyemeyecek.
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Kimseye yaramadı
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