Lille 0-2 PSG (MAÇ SONUCU)

Lille, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 21. haftasında Paris Saint-Germain'i (PSG) konuk etti.

Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanan maçta konuk ekip Neymar'ın attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Ligde oynadığı son 9 maçta 8. galibiyetini alan PSG bu sonuçla puanını 52'ye yükseltirken Lille 31 puanda kaldı.

Lille'de maça ilk 11'de başlayan milli oyuncu Zeki Çelik 90 dakika sahada kaldı.

Öte yandan Neymar, 52. dakikada penaltıdan attığı golün ardından, bir helikopter kazasında hayatını kaybeden efsane basketbolcu Kobe Bryant'ı andı. Brezilyalı yıldız elleriyle Kobe'nin forma numarası olan 24'ü işaret etti.

İşte o anlar...