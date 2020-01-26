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0-2 (MAÇ SONUCU)

Fransa 1. Futbol Ligi'nin 21. haftasında lider Saint-Germain () deplasmanda 'i 2-0 mağlup ederek puanını 52'ye yükseltti. Üst üste 3. yenilgisini alan Lille ise bu sonuçla 31 puanda kaldı. PSG'ye galibiyeti getiren goller 28 ve 52. dakikalarda Brezilyalı yıldız 'dan geldi. Lille'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 90 dakika sahada kaldı. Ayrıca Neymar; attığı ikinci golün ardından, Kaliforniya'nın Calabasas bölgesinde 27 Ocak Pazar günü yerel saat itibariyle 10.00 sularında hayatını kaybeden efsane basketbolcu 'ı andı.

Giriş Tarihi: 27.1.2020 01:01 ABONE OL
Lille 0-2 PSG MAÇ SONUCU

Lille, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 21. haftasında Paris Saint-Germain'i (PSG) konuk etti.

Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanan maçta konuk ekip Neymar'ın attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Ligde oynadığı son 9 maçta 8. galibiyetini alan PSG bu sonuçla puanını 52'ye yükseltirken Lille 31 puanda kaldı.

Lille'de maça ilk 11'de başlayan milli oyuncu Zeki Çelik 90 dakika sahada kaldı.

Öte yandan Neymar, 52. dakikada penaltıdan attığı golün ardından, bir helikopter kazasında hayatını kaybeden efsane basketbolcu Kobe Bryant'ı andı. Brezilyalı yıldız elleriyle Kobe'nin forma numarası olan 24'ü işaret etti.

İşte o anlar...

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Lille 0-2 PSG (MAÇ SONUCU)
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