Mehmet Özdilek: Ligdeki pozisyonumuz kötü değil

Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ise Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve çevredeki illerde de hissedilen depremde hayatını kaybedenler için daha üzgün olduklarını belirtti. Sahalarında oynanan mücadeleyi kaybettikleri için üzüntü yaşadıklarını kaydeden Özdilek, "Eksiklikler, sakatlıklar ve hastalıktan gelenler var. Birçok eksiğimiz var. Bunları çok fazla ifade etmiyoruz. Ama sonucunda 11'e 11 oyunda rakibin sadece çabuk hücumda gol bulabileceğini biliyorduk. O mevkide oynayan oyuncuların ilk defa yan yana olması, sağ bekin sol tarafta görev alması Aissati ve Barrow'un ciddi hastalıklarla mücadele etmesi kolay değildi. Rakibin ilk atağında golü bulması futbolun doğallığından olan bir şey" dedi.

MAÇ SONUCU DENİZLİSPOR 0 - 3 ANTALYASPOR

"LİGDEKİ POZİSYONUMUZ KÖTÜ DEĞİL"

İlk yarıda yakaladıkları pozisyonları değerlendirememekten yakınan Özdilek, "Pozisyonlarda golü bulsak belki ivme bizim lehimize gidecekti. Ama en önemli unsurlardan bir tanesi kendi evimizdeki potansiyel gücü galibiyetle bitirememenin üzüntüsü içerisindeyiz. Daha 15 hafta gibi uzun bir maraton var. Ligdeki pozisyonumuz kötü değil. Dolayısıyla 1 galibiyet bizi çok farklı yerlere taşıyabilir. Bunu biraz öteledik gibi duruyor. Ben oyuncularımı yine ortaya koyduğu mücadelen dolayı tebrik ediyorum. Yeni gelen sakatlıktan dönen oyuncuların toparlanmasıyla önümüzdeki haftalar bizim açımızdan çok daha sağlıklı olacaktır" diye konuştu.