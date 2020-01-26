Rebocho, yönetim talimatıyla kadro dışı

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Adem Ljajic, Lens ve Dorukhan ile birlikte cezalı Elneny, Göztepe maçının kadrosunda yer almadı. Bu isimlerin dışında kafileye dahil edilmeyen Pedro Rebocho'ya ise yönetimden engel geldi. 7 maçta daha 45 dakika ve üzeri forma giymesi halinde sözleşmesindeki 2.8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu zorunlu hale gelecek olan Portekizli futbolcu, bu sebepten dolayı İzmir'e götürülmedi.İzmir'de taraftarlar, "Go home Karius" diye bağırırken Alman kaleci eliyle "Her şey yolunda" işareti yaptı.