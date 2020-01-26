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2 - 2 (MAÇ SONUCU)

İngiltere Premier Lig'in lideri , () 4. turunda 3. lig ekibi karşısında 2-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve taraflar sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Bir üst tura yükselecek takım, Anfield'da oynanacak rövanş maçının ardından belli olacak.

Giriş Tarihi: 26.1.2020 22:21 Güncelleme Tarihi: 26.1.2020 22:36 ABONE OL
Shrewsbury 2 - 2 Liverpool MAÇ SONUCU

İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 4. tur karşılaşmasında Liverpool, İngiltere 3. Lig ekibi Shrewsbury'ye konuk oldu.

Montgomery Waters Meadow'da oynanan karşılaşmada 15. dakikada Curtis Jones ve 46. dakikada Donald Love'ın (k.k.) attığı gollerle 2-0 öne geçen Liverpool bu üstünlüğünü koruyamadı ve taraflar sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Shrewsbury'nin gollerini 65 ve 75. dakikalarda Jason Cummings attı.

Bir üst tura yükselecek takım 4 Şubat Salı günü Anfield'da oynanacak rövanş maçıyla belli olacak.

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Shrewsbury 2 - 2 Liverpool (MAÇ SONUCU)
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