Shrewsbury 2 - 2 Liverpool (MAÇ SONUCU)

İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 4. tur karşılaşmasında Liverpool, İngiltere 3. Lig ekibi Shrewsbury'ye konuk oldu.

Montgomery Waters Meadow'da oynanan karşılaşmada 15. dakikada Curtis Jones ve 46. dakikada Donald Love'ın (k.k.) attığı gollerle 2-0 öne geçen Liverpool bu üstünlüğünü koruyamadı ve taraflar sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Shrewsbury'nin gollerini 65 ve 75. dakikalarda Jason Cummings attı.

Bir üst tura yükselecek takım 4 Şubat Salı günü Anfield'da oynanacak rövanş maçıyla belli olacak.