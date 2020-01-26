Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Denizlispor - Antalyaspor maçında Adis Jahovic şoku yaşandı. 3-0 Antalyaspor galibiyeti ile sona eren karşılaşmanın ilk golünü kaydeden Jahovic, rakibiyle çarpıştığı bir pozisyon sonrası yerde kaldı. Pozisyonun ardından bir süre daha oyuna devam eden Adis Jahovic, 46. dakikada oyundan alındı ve ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Durumunun ciddi olduğu belirtilen Jahovic'in kafatasında çatlak olduğu bilgisine ulaşıldı.

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna maçın ardından konuyla ilgili olarak, "Jahovic'in durumu biraz kritik. Ciddi bir darbe aldı. Çok üzgünüz. Röntgenleri çekildi, biraz şüpheler var. Bu akşam belli olacak." açıklamasını yapmıştı.