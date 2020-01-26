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SON DAKİKA: 'da şoku!

'in 19. haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşılaşan 'da şoku yaşandı. Makedon futbolcu, karşılaşmada rakibiyle çarpışarak sakatlık geçirdi. Oyuna bir süre devam eden ancak daha sonra sahadan ambulansla çıkartılan Adis 'in kafatasında çatlak olduğu ve travma riskinin olduğu belirtildi. Jahovic karşılaşmanın açılış golünü kaydetmişti.

Giriş Tarihi: 26.1.2020 17:08 Güncelleme Tarihi: 26.1.2020 17:12 ABONE OL
SON DAKİKA: Antalyaspor'da Adis Jahovic şoku!
Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Denizlispor - Antalyaspor maçında Adis Jahovic şoku yaşandı. 3-0 Antalyaspor galibiyeti ile sona eren karşılaşmanın ilk golünü kaydeden Jahovic, rakibiyle çarpıştığı bir pozisyon sonrası yerde kaldı. Pozisyonun ardından bir süre daha oyuna devam eden Adis Jahovic, 46. dakikada oyundan alındı ve ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Durumunun ciddi olduğu belirtilen Jahovic'in kafatasında çatlak olduğu bilgisine ulaşıldı.

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna maçın ardından konuyla ilgili olarak, "Jahovic'in durumu biraz kritik. Ciddi bir darbe aldı. Çok üzgünüz. Röntgenleri çekildi, biraz şüpheler var. Bu akşam belli olacak." açıklamasını yapmıştı.

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SON DAKİKA: Antalyaspor'da Adis Jahovic şoku!
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