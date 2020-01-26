Söylediği her şey yalan

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Göztepe maçı için gittiği İzmir'de bir restoranın açılışını yaptı. Çebi, siyah-beyazlıların eski başkanı Fikret Orman'ın kendisine yönelik sarf ettiği sözlerle ilgili şöyle konuştu: "Fikret Orman televizyonda bir program yaptı, o programda söyledikleri irrite edici ve doğru değil. Orada sadece bir tek doğru vardı benimle ilgili; adımın Ahmet Nur Çebi olduğu. Onun dışında her şey baştan aşağı yalan. Kendisine cevabımı 15 Şubat'ta Divan Kurulu toplantısında ailemin içerisinde vereceğim
ve artık bu da son cevap olacak. Kendisini de orada görürsem çok mutlu olacağım, gözünün içine bakarak cevaplarını vermek istiyorum. Umarım o gün oraya gelir." Çebi, Abdullah Avcı'yla ilgili de "Arzulu olmadığını, yorgun ve isteksiz olduğunu gördüm. Ayrılığın iki taraf için de faydalı olacağı noktasında karar kıldık"
dedi.
BABAM SENİN ASKER ARKADAŞIN MI?
Orman'ın "Güçlü başkansa parayı koyacak" sözlerine de cevap veren Çebi, şu ifadeleri kullandı: "Hadi bir 15 verdik, bir 15 de arkadaşımız versin, çözülebileceğine inanmıyorum. Şunu sorarım adama; Eylül'ün sonunda UEFA'ya vermen gereken belgeleri neden Ekim'in 20'sine erteledin?
Madem verilmesi gerekiyordu, buyur önce sen verseydin. Biz geçmişin 4 ayını temizledik. Parayla ve paramla ilgili Beşiktaş'ta konuşulmasından hoşlanmıyorum. Fikret Bey'in konuşmasına bakıyorum; babası deyip duruyor. Benim babam senin asker arkadaşın mı?"