Söylediği her şey yalan

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Göztepe maçı için gittiği İzmir'de bir restoranın açılışını yaptı. Çebi, siyah-beyazlıların eski başkanı Fikret Orman'ın kendisine yönelik sarf ettiği sözlerle ilgili şöyle konuştu: "Fikret Orman televizyonda bir program yaptı, o programda söyledikleri irrite edici ve doğru değil.ve artık bu da son cevap olacak. Kendisini de orada görürsem çok mutlu olacağım, gözünün içine bakarak cevaplarını vermek istiyorum. Umarım o gün oraya gelir." Çebi, Abdullah Avcı'yla ilgili dededi.Orman'ın "Güçlü başkansa parayı koyacak" sözlerine de cevap veren Çebi, şu ifadeleri kullandı: "Hadi bir 15 verdik, bir 15 de arkadaşımız versin, çözülebileceğine inanmıyorum.Madem verilmesi gerekiyordu, buyur önce sen verseydin. Biz geçmişin 4 ayını temizledik. Parayla ve paramla ilgili Beşiktaş'ta konuşulmasından hoşlanmıyorum. Fikret Bey'in konuşmasına bakıyorum; babası deyip duruyor.

BUGÜN NELER OLDU