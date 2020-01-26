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'da maçı hazırlıkları başladı

, 'in 20. haftasında sahasında oynayacağı maçının hazırlıklarına başladı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 26.1.2020 15:09 ABONE OL
Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı

Türkiye Futbol Federasyonunun, Elazığ ile Malatya'da can kayıplarına yol açan deprem nedeniyle Süper Lig'in 19. haftasında yarın Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanması planlanan BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçını ileri bir tarihe ertelemesinin ardından bordo-mavili takım, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde antrenman yaptı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptakiler ise taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı
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